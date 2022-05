Vláda chce ve středu schválit nařízení o zářijové mimořádné valorizaci penzí

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci března přes 2,84 milionu penzí, z toho přes 2,36 milionu starobních. Své důchodové systémy mají i policie, obrana a justice.

Důchody se letos zvedají celkem třikrát. Poprvé se upravily od ledna při běžné valorizaci. V průměru se starobní penze navýšila o 502 korun. Všichni lidé s důchodem pak k zákonnému přidání dostali ještě 300 korun navíc do zásluhového dílu. Od června se kvůli vysoké inflaci uskuteční mimořádná valorizace. Procentní díl důchodu se upraví o 8,2 procenta. Průměrný starobní důchod poroste o 1017 korun. Potřetí se mají důchody mimořádně navýšit pak od září. Stejně o 5,2 procenta se upraví i příplatky k penzi pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich

Důchody se skládají ze dvou částí. Solidární základní výměra je pro všechny stejná. Odpovídat má desetině průměrné mzdy. Letos činí 3900 korun. Zbytek důchodu je zásluhová procentní část podle odpracovaných let a výše výdělků a odvodů. Podle zákona o důchodovém pojištění mimořádné přidání následuje pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen za sledované období překročí pětiprocentní hranici. Upravuje se zásluhová část důchodů. Zvedá se o tolik procent, o kolik se zvýšily ceny.

Na zářijovou mimořádnou valorizaci bude potřeba 7,8 miliardy korun. Červnové přidání vyjde zhruba na 21 miliard korun. Pravidelné lednové navýšení si pro letošek vyžádá 28 miliard. Celkem tak má do penzí letos putovat o téměř 57 miliard korun víc než loni. Minulý rok se na penze podle údajů ministerstva financí vyplatilo 537,4 miliardy korun. Je to téměř třetina výdajů státu.

Po mimořádné valorizaci se budou rovnou navyšovat i nové penze, které lidé teprve začnou letos pobírat. "Při mimořádném zvýšení důchodů se zvýší podle zákona o důchodovém pojištění též důchody přiznávané v roce 2022 v období od 1. září do 31. prosince 2022," uvedlo ministerstvo práce. Podobný postup je také po mimořádné červnové valorizaci u penzí, které se začnou vyplácet od června.

Při první mimořádné valorizaci se zohlednil cenový vývoj od loňského července do konce letošního ledna. Do zářijového navýšení se promítá růst cen od února do konce dubna. Za toto období se ceny v Česku sice zvedly o 4,8 procenta, domácnostem důchodců ale rostly o 5,2 procenta. Při přidávání se využívá vyšší hodnota.

Od ledna příštího roku se pak podle zákona důchody budou upravovat znovu. Porostou ale nejspíš méně než obvykle, bude se totiž brát v potaz růst cen za kratší období. Při běžné valorizaci se penze navyšují v lednu vždy o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za období od července předminulého roku do konce června minulého roku. Inflace z větší části této doby se do výše penzí promítá ale už při letošních mimořádných navýšeních v červnu a září. Podle ministerstva se pro lednové přidání bude posuzovat cenový vývoj za letošní květen a červen.