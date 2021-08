Vláda chce změnit systém odměňování hygieniků

Na hygienických stanicích je více než 2000 služebních míst. Materiál, který má ČTK k dispozici, počítá se zrušením zvláštní stupnice platových tarifů lékařů pracujících na krajských hygienických stanicích. Zavádí možnost určit klíčové posty a zvyšuje příplatky za práci v terénu.

Pro lékaře, kteří by změnou byli na mzdě kráceni, počítá návrh s přechodným ustanovením. Systém nového odměňování by měl podle návrhu začít platit k 1. lednu 2022.

Na jaře měly krajské hygienické stanice včetně Hygienické stanice hl. m. Prahy 2300 systemizovaných míst, od začátku epidemie o 134 míst navíc. U hygieny přitom pracují převážně ženy. Bývalá hlavní hygienička Jarmila Rážová v únoru ČTK řekla, že nápor práce související s epidemií covidu-19 nevydrželi zaměstnanci v řádu jednotek, z krajských hygienických stanic odešli, nebo se chystají do důchodu, až jim vznikne nárok na penzi. Na služebních místech přitom mohou být až do 70 let. Věkový průměr lékařů na hygieně byl před začátkem epidemie 59 let.

"Hlavním důvodem předložení návrhu je především nutnost personálně stabilizovat výkon hygienické služby, a to i se zřetelem ke zvýšení náročnosti služebních činností v nedávné době," uvádějí autoři novely nařízení vlády. Zvláštní stupnice platových tarifů lékařů se podle nich v případě orgánů ochrany veřejného zdraví neosvědčila z hlediska garance podmínek spravedlivého odměňování, v praxi byla využívána minimálně.

Nově by konkrétní zaměstnanci hygien na klíčovém služebním místě s mimořádně složitou agendou a odpovědností mohli dostat platový tarif v mimořádné výši. "Vzhledem k tomu, že v oboru služby Zdravotnictví a ochrana zdraví existuje řada exponovaných služebních míst, na niž je služba vykonávána s nejvyšší mírou znalostí, dovedností a zkušeností a zároveň se jedná o výkon služebních činností zcela nepostradatelných pro fungování služebního úřadu, je namístě umožnit služebním orgánům kvalifikovat i v tomto oboru služby vybraná služební místa jako klíčová," uvádí materiál.

Dále konstatuje, že hygienici v terénu jsou častěji vystaveni agresivitě kontrolovaných a výkon služby pro ně představuje značnou míru neuropsychické zátěže i s určitým rizikem ohrožení zdraví nebo života. Proto by měli mít nárok na zvýšení příplatků za práci v terénu, a to z nynějšího rozpětí měsíční výše 500 až 1300 korun na 750 až 2500 korun. Nastavení konkrétního zvláštního příplatku bude v kompetenci jednotlivých služebních úřadů.

Podle březnového vyjádření tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného dá letos stát na odměny zaměstnancům hygienických stanic a zdravotních ústavů přes 200 milionů korun. Ze státního rozpočtu půjde přes 180 milionů, dalších zhruba 25 milionů přidá ministerstvo zdravotnictví. Vychází to na 30.000 korun hrubého na osobu. Přímo na odměny by mělo jít ze státního rozpočtu 93,8 milionu korun pro krajské hygienické stanice a 51,8 milionu pro Státní zdravotní ústav a další zdravotní ústavy. Na pokrytí přesčasů zaměstnanců krajských hygien půjde 38,8 milionu korun. Zbytek sumy má zajistit další fungování linky pro trasování ze strany hygienických stanic a financování dohod krajských koordinátorů intenzivní péče.

Mimořádné odměny obdržely krajské hygienické stanice a zdravotní ústavy i loni, stát na ně dal 165 milionů korun. U krajských hygienických stanic to tehdy vycházelo na zhruba 50.000 korun na osobu.