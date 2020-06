Vláda nepomáhá, Češi zkrachují, varuje šéfka TOP 09. Děláme maximum, hájí se Havlíček

Předsedkyně opoziční TOP 09 a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) si vyměnili názory na ekonomické dopady koronaviru v rozhovoru pro Český rozhlas, který už zanalyzoval, že ze slibovaných 277 mld. Kč na podporu ekonomiky jich bylo zatím vyčleněno pouhých 43, což činí 15 %.

"Dělá se absolutní maximum, a když to srovnám s ostatními zeměmi, tak rozhodně nejsme pozadu," řekl Havlíček. Podle něj údaje o vyplacených částkách nejsou správné. "Poslední čísla jsou okolo 75 miliard korun a nezahrnují to, co se odložilo, například na DPH se odložilo asi za 4 miliardy. Také odklady nájemného nebo bankovních splátek jsou další až desítky miliard korun," pyšnil se.

Jeho názor nesdílela opoziční poslankyně a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Terčem její kritiky byla zejména pomalost. Zatímco v jiných zemích zasažené firmy a podniky obdržely státní podporu v řádu několika dnů, u nás se jednalo o týdny a měsíce. "Pokud tímto tempem půjdeme dál, tak slibovaných 277 miliard bude naplněno až v lednu příštího roku, což bude pro mnohé dávno poté, co zkrachují," varovala před možnými ekonomickými dopady.

"Slyšeli jsem sliby o 1,2 bilionu korun včetně záruk a 277 miliard na přímé pomoci. A i těch 75 miliard po třech měsících, kdy ekonomika byla úplně vypnuta, není na chlubení, ale spíše tristní vizitka, jak pomalá pomoc je," dodala Pekarová Adamová.

Ministr nicméně namítl, že se vláda dostala do situace, na kterou ani nemohla být pořádně připravená, a že státní úřady pod náporem několika žádostí div nezkolabovaly. Pokud ale jde o živnostníky, tak ti na podporu dosáhli velmi rychle a peníze jim podle něj přišly okamžitě.

Předsedkyně TOP 09 na to oponovala, že její strana například přišla s proplácením nájemného už v dubnu. ANO si pak následně tuto myšlenku "přivlastnilo", ale ve špatném provedení. Vláda podle ní měla věnovat méně pozornosti tomu, jakou má kdo barvu trička, a víc se zaměřit na schválení opozičních návrhů, které mohly spoustě lidem pomoct.

O následnou názorovou výměnu mezi Havlíčkem a Pekarovou pak nebyla nouze. Zatímco si ministr stál za tím, že jde čistě o politický boj a že se nelze zavděčit každému, neboť obdržel například stížnosti na upřednostňování živnostníků na úkor firem zaměstnávajících lidi, jeho oponentka se opírala o kritiku řady ekonomických expertů.