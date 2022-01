Vláda má podle Bartoše schválit odklad části stavebního zákona v únoru

Smyslem odkladu je podle Bartoše získat čas na přípravu věcné novely. Základem přitom bude verze stavebního zákona, kterou opozice připravila ještě před loňskými podzimními volbami. Bartoš chce zachovat dosavadní působnost stavebních úřadů. Loni schválená novela stavebního zákona počítá s tím, že úřady budou fungovat na krajské úrovni, ústředním správním úřadem bude Nejvyšší stavební úřad (NSÚ).

Bartoš hodlá dále zrušit tzv. institucionální integraci. Nesouhlasí s tím, že by pracovníci stavebních úřadů měli převzít rozhodování týkající se například ochrany vody, památek nebo lesů. "Je to sice pohodlné v jistém směru, ale je to riskantní. Chceme to nahradit tzv. procesní integrací," uvedl Bartoš.

V souvislosti s vyšším důrazem na digitalizaci by měl zůstat zachován systém, kdy bude žadateli o stavební povolení stačit dodat na stavební úřad nebo nahrát přes internetový portál jednu dokumentaci a o nic dalšího se nebude muset starat.

Bartoš hodlá zachovat také specializovaný stavební úřad, který bude mít na starosti velké stavby a tím jejich výstavbu zásadně zrychlí. Tento úřad by podle Bartoše mohl mít rozšířenou působnost, o čemž se nyní jedná.

Sněmovna nový stavební zákon schválila v červenci, plné účinnosti má nabýt 1. července 2023. Poslanci o návrhu koalice na odklad části stavebního zákona jednali v pátek, kdy bod na podnět bývalé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) přerušili do 1. března. Bartoš se proto rozhodl zvolit cestu stručného vládního návrhu zákona, který bude poslancům předložen počátkem února.