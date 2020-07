Vláda má podle Maláčové jednat o prodloužení Antiviru příští týden

Maláčová je přesvědčena o tom, že program v srpnu neskončí a prodlouží se. Přesný termín vládního jednání podle šéfky resortu práce ještě není stanoven.

Antivirus mohou využít firmy, na které dopadla koronavirová krize. Program pokrývá období od vyhlášení nouzového stavu od 12. března do konce srpna. Někteří členové vlády z ČSSD i za ANO už mluvili o prodloužení do konce roku. Žádají to odbory i zaměstnavatelé.

"Já si myslím, že pokračování po srpnu je jasná věc. Spíš jde o ty parametry - jestli úplně ve stejném módu, nebo jestli budou parametrické změny," uvedla ministryně.

Program Antivirus zahrnuje tři druhy podpor. Příspěvkem A stát dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39.000 korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29.000 korun superhrubé mzdy. Podpora C představuje odpuštění odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců, které nesníží mzdy a nepropustí víc než desetinu lidí.

"Řízený exit z áčka a béčka mělo být céčko. Podle toho, do jaké míry bude masový, se budou úvahy ubírat dál," řekla Maláčová.

Podle posledních zveřejněných údajů vyplatil stát na příspěvcích A a B ke 12. červenci 14,49 miliardy korun. Dostalo je 56.963 firem na 719.256 pracovníků. V březnu se víc vydalo na podporu A, od dubna se víc využívá B. Kolik zaměstnavatelů má úlevu na odvodech, nechtěla šéfka resortu upřesnit. "Bude to úspěšný program, to lze asi říct," uvedla pouze ministryně k prominutí pojistného. Výsledky plánuje zveřejnit příští týden na tiskové konferenci.

Sociální pojištění se odvádí do 20. dne následujícího měsíce. Firmy, které měly zájem o prominutí odvodů, to musely sociální správě dát vědět do 20. července. Odklad pojistného za květen až červenec se sníženým penále pak mohli mít zaměstnavatelé, kteří neposlali odvody do 20. června.

Ministerstvo nyní údaje zpracovává. Předloží je vládě. Ta už dřív oznámila, že o prázdninách program podrobně vyhodnotí a rozhodne o jeho případném pokračování či změnách. "Příští týden by mělo být setkání ohledně prodloužení (Antiviru)," dodala Maláčová.

Antivirus má bránit propouštění. Nezaměstnanost v Česku se zatím zvedala velmi mírně. Od března do června se zvýšila ze 3,0 na 3,7 procenta. Úřady práce evidovaly na konci pololetí 269.637 zájemců o zaměstnání, tedy o 44.000 víc než před čtvrt rokem. Podle ministryně je za nízkými čísly právě vládní program s příspěvky na mzdy. Podle některých odborníků ale Antivirus podporuje i pracovní místa, která by už neexistovala.

Podle iniciativy ekonomů a dalších expertů KoroNERV-20 je nežádoucí, aby Antivirus konzervoval minulý stav ekonomiky a bránil modernizaci. Uskupení navrhuje podporu B a C ukončit a zavést kurzarbeit podle německého vzoru. Stát by tak nepřispíval na mzdu lidem, kteří nepracují, ale dorovnával by výdělek těm, kteří mají kvůli poklesu poptávky snížený úvazek, popsal KoroNERV-20. Podle něj by mohl zůstat příspěvek A pro případ nařízené karantény či uzavření provozů v lokálních ohniscích nákazy.

O podobě dlouhodobého kurzarbeitu vyjednávají s vládou odbory a zaměstnavatelé. Maláčová už dřív řekla, že chce návrh změny zákona předložit v srpnu.