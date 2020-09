Vláda musí prodiskutovat možné kompenzace za restrikce, oznámil Babiš

Restaurace a bary v Česku musejí ode dneška zavírat nejpozději ve 22:00, omezuje se také počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí, pokud jde o akce s více sektory.

Podle Babiše jsou sice opatření nepříjemná, situace s epidemií koronaviru ale není dobrá, zejména v Praze. "Ta opatření jsou na 14 dní a jde o to, aby teď to všichni respektovali. Doufejme, že se nám podaří tu křivku nárůstu nakažených zploštit a zastavit ten nárůst, abychom se mohli postupně vrátit do normálu," řekl.

Od 24. září do 7. října se omezuje otevírací doba provozoven stravovacích služeb a upravuje se konání hromadných akcí.

Restaurace a bary budou uzavřené od 22 hodin do 6 hodin.https://t.co/Q01voHWJUf pic.twitter.com/NSSei7PMh9 — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) September 23, 2020

Zpřísnění pravidel v úterý ohlásil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), ve středu ministerstvo aktualizovaná opatření zveřejnilo. Úřad reaguje na rostoucí počty nakažených koronavirem v Česku. Opatření je omezeno na 14 dnů, to znamená do 7. října 23:59.