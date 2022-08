Vláda na své dnešní zasedání pozvala ředitele civilní rozvědky Mlejnka

Aktualizováno 10:48 — Autor: ČTK

Vláda na své dnešní zasedání pozvala ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka. Novinářům to dnes řekl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN). Na základě debaty s ním by se podle něj kabinet měl rozhodnout o dalším postupu, co se týče Mlejnkova setrvání ve funkci.