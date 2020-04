Vláda nebude řešit ekonomickou situaci zvýšením daní

V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Upozornil na to, že přímá podpora podnikům bude činit 100 miliard Kč, nepřímá podpora 900 miliard korun formou záruk.

"Na daně nebudeme sahat. To platí i po krizi. Chceme podpořit ekonomiku investicemi, dostat přes záruky do ekonomiky další zdroje," uvedl Havlíček. Připomněl, že stát zvýší letošní rozpočet na investice do dopravní infrastruktury o 6,5 miliardy na celkových 113 miliard korun.

"V rozpočtu se ale musí škrtat," uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. "O tom není pochyb," souhlasil Havlíček. Slevy na jízdném pro důchodce a studenty, které činí asi 6,5 miliardy Kč, se ale podle něj rušit nebudou. Jsou totiž podle něj formou podpory sociálně slabým.