Vláda oficiálně prodloužila nouzový stav do 14. února

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda dnes prodloužila nouzový stav do 14. února, jak jí to ve čtvrtek díky komunistům povolila Sněmovna. O rozhodnutí vlády ČTK informoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Celkem bude nouzový stav, který umožňuje vymáhat opatření proti šíření koronaviru, trvat minimálně 132 dnů. Je to dvojnásobek oproti délce nouzového stavu, který platil při loňské jarní vlně covidu.