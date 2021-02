Vláda opozici do čtvrtka předloží seznam opatření a jejich důvody

Vláda podle Bartoše slíbila zaslat stranám seznam, jaká opatření by podle ní měla platit a především z jakých důvodů. "My jsme vládě nedali žádný slib, naopak jsem získal slib od premiéra, že nejpozději zítra (ve čtvrtek) ráno dostaneme seznam, co a proč chce vláda dělat," uvedl. Opatření by měla být odůvodněná v patřičné kvalitě. Po roce boje s epidemií podle něj vláda musí být schopná jednotlivá opatření doprovodit tím, jaké budou mít výsledky.

Předseda ODS Petr Fiala ČTK sdělil, že vládu žádal o zdůvodnění navrhovaných opatření a data, na základě nichž k nim došla. "Pan premiér nám přislíbil, že nám je do zítřka (čtvrtka) dodá a opatření odůvodní. Jednání tak skončila bez konkrétního výsledku," shrnul.

Bartoš podotkl, že na úterním jednání od členů vlády zaznělo, že si poradí jen s opatřeními podle pandemického zákona, který na přelomu tohoto a příštího týdne měl nahradit nutnost vyhlašování nouzového stavu. Působí to na něj dojmem, že vláda situaci řeší v chaosu. "Nemyslím si, že by včera (v úterý) měla jiná čísla a predikce," uvedl. Připomněl, že podle Pirátů a STAN by bylo řešením nejlépe povinné testování ve firmách či v rámci předpisů co největší důraz na práci z domova.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ČTK napsala, že vláda představila několik zvažovaných opatření, ale řadu z nich nebyla schopna blíže zdůvodnit a předpovědět jejich dopad. "Slíbili nám lepší zdůvodnění a odpovědi na naše podněty a otázky dodat. Náš klub o tom teprve bude jednat," konstatovala.