Vláda podle Válka na příští schůzi Sněmovny řekne, kdy skončí pandemická pohotovost

V době pandemické pohotovosti může ministerstvo zdravotnictví vydávat plošná protikoronavirová opatření podle pandemického zákona. Příští schůze Sněmovny začne 15. února.

Válek na tiskové konferenci řekl, že vláda plánuje další uvolňování. "Předpokládám, že budeme schopni poslední omezení uvolnit v průběhu března. V té době také nastane čas, abychom ukončili stav pandemické pohotovosti," řekl Válek.

Kdy bude možné tento stav ukončit, určí podle Válka odborníci z Národního institutu pro zvládaní pandemie a centrálního řídícího týmu. Válek řekl, že kdyby se jej na datum ukončení pandemické pohotovosti zeptali před dvěma měsíci, datum by nedokázal říci. "Dneska to datum vidím, ale první se ho dozví Sněmovna, tak jsme jí to slíbili," dodal ministr.