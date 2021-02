Vláda považuje opatření bez nouzového stavu za nedostatečná

Zástupci krajů se o dalším postupu poradí, napsal Hamáček na twitteru. Jihočeský hejtman a šéf Asociace krajů Martin Kuba (ODS) ČTK v textové zprávě sdělil, že ještě z jednání žádný závěr nemá.

Nouzový stav skončí s touto nedělí poté, co s jeho prodloužením ve čtvrtek nesouhlasila Sněmovna. Kabinet podle Hamáčka s hejtmany probral, jaké bude mít bez nouzového stavu možnosti. "Upozornili jsme na to, že (opatření) jsou podle našeho názoru nedostatečná a bude to znamenat růst epidemie a komplikace ve zdravotnictví. Hejtmani se poradí o dalším postupu," uvedl Hamáček.

Hamáček dodal, že konec nouzového stavu a související zrušení některých plošných opatření bude znamenat nárůst rizikových kontaktů o přibližně 30 procent, nárůst reprodukčního čísla k 1,4 a vyčerpání kapacit jednotek intenzivní péče do 20 dnů. Reprodukční číslo, které vyjadřuje, kolik dalších osob infikuje jeden nakažený člověk, je aktuálně 1,04.

Část hejtmanů chtěla na jednání žádat vládu o vyhlášení nového nouzového stavu. Stav nebezpečí, který mohou v mimořádných situacích vyhlásit sami, nepovažují za dostatečný nástroj pro boj s nákazou. Někteří hejtmani zastupující opoziční strany ale vyčkávali, jaký postup zvolí kabinet a ministerstvo zdravotnictví.

Vláda by mohla mírnější opatření vyhlásit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Variantu opětovného vyhlášení nouzového stavu ústavní právníci oslovení ČTK označovali v posledních dnech za obcházení ústavy. Hamáček dnes řekl, že by kabinet nouzový stav pravděpodobně znovu vyhlásil, pokud by o to hejtmani požádali.

Kabinet začal jednat o svém dalším postupu přes internet zhruba ve 12:45, kolem 15:00 se k jednání připojili hejtmani. Premiér se podle informací ČTK jednání účastnil i z auta cestou do Lán na schůzku s prezidentem. Kvůli začátku schůzky před 18:00 jednání kabinetu s hejtmany skončilo. Úřad vlády poté zrušil tiskovou konferenci plánovanou ve Strakově akademii s tím, že se Babiš k jednání vyjádří po schůzce v Lánech.