Vláda předložila rozpočet do Sněmovny, projednávat se bude až po volbách

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda už předložila do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Dosavadní poslanci už ho ale neprojednají, protože za týden je čekají sněmovní volby. Rozpočet bude schvalovat až nová Sněmovna vzešlá z voleb. Opakuje se tak situace z let 2013 a 2017, kdy poslanci měli kvůli volbám na rozpočet mnohem méně času než v jiných letech. Pokud by Sněmovna nestihla rozpočet schválit nastalo by rozpočtové provizorium.