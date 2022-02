Vláda přesunula do Sněmovny pravidelnou schůzi kvůli obstrukcím

Po úterní demonstraci, které se účastnily po celý den stovky odpůrců pandemického zákona, zůstalo na Malostranském náměstí několik transparentů. Policie nicméně dál střeží prostor před Sněmovní ulicí.

Vláda má dnes projednávat opětovný návrh na odložení účinnosti části nového stavebního zákona. Ministři by se mohli zabývat i kompenzacemi pro podnikatele zasažené koronavirovými opatřeními, hovořit by mohli i o rozpočtu na letošní rok, který by však vláda ještě dnes schvalovat neměla. Kabinet má na programu i informaci o společné pracovní návštěvě ministrů zahraničí ČR, Slovenska a Rakouska na Ukrajině začátkem příštího týdne.

Sněmovna ráno po zhruba 23 hodinách obstrukcí SPD schválila program schůze k projednání sporné pandemické novely. Poslanci SPD pře tím celou noc navrhovali, jak by se podle nich měl program schůze doplnit.