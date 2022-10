Vláda připravuje od listopadu úpravu kvót pro zaměstnávání cizinců

Ministerstvo vnitra navrhuje snížit počet přijímaných žádostí ve Lvově o 2000 a zvednout naopak množství v Jerevanu, Kišiněvě, Skopje, Manile a Tbilisi.

"Celkovou výši kvót pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty není třeba měnit, pouze je zapotřebí provést několik dílčích úprav," uvedlo ministerstvo vnitra. Podle něj jsou programy pracovní migrace pro cizince, o které má ČR zvýšený zájem.

Změny se týkají programu pro získání kvalifikovaných pracovníků. Ten zaměstnavatelům umožňuje přivézt do ČR síly ze zemí mimo EU, které jim chybí. Zaměstnanecké karty jsou pro úředníky, pracovníky ve službách a prodeji, řemeslníky a opraváře, montéry, obsluhu strojů a zařízení a síly do zemědělství, lesnictví a rybářství.

Zaměstnavatel musí v Česku podnikat nejméně dva roky, platit tu daně a odvody a nedlužit na nich. Musí mít minimálně šest zaměstnanců a nesměl také dostat v posledních dvou letech pokutu za porušování povinností či nelegální zaměstnávání. Volné místo musela firma zveřejnit v evidenci úřadu práce a na post si musí vybrat i konkrétního cizince. Ten podává žádost na českém zastupitelském úřadu ve své zemi. Dostane smlouvu na plný úvazek minimálně na rok, nesmí vydělat méně než 1,2násobek zaručené mzdy pro danou pozici.

Podle ministerstva vnitra není možné kvůli válce na Ukrajině tamní kvótu naplnit. Mohla by se tak ve Lvově snížit ze 40.000 na 38.000. Jiné země naopak budou moci přijmout žádostí celkem o 2000 ročně víc. Na úřadě v Jerevanu by to mohlo být v tomto programu nově 550 lidí, v Kišiněvě místo 1000 pak 1500, v Manile místo 2000 nově 2300, ve Skopje 400 a v Tbilisi 600. Celková roční kvóta pro kvalifikované i vědce se v Jerevanu může zvednout pak o 470 víz, v Kišiněvě o 500, v Manile o 300, ve Skopje o 330 a v Tbilisi o 400, celkem je to tedy právě 2000 žádostí.

Prodloužit se má i vydávání mimořádných pracovních víz pro lidi z Ukrajiny do zemědělství, potravinářství a lesnictví, a to do konce roku 2025. Úřad ve Lvově mohl ročně přijmout 1500 žádostí. Znovu je začne nabírat poté, co to situace v zemi dovolí, uvedli autoři návrhu. Lidé museli nastoupit přímo k zaměstnavatelům, nemohli pracovat přes agenturu. Pracovní vízum bylo nejvýš na rok, nedalo se prodloužit.

Kvóty k zaměstnávání kvalifikovaných cizinců ze států mimo EU se zavedly od září 2019. Maximální počty žádostí, které mohou přijmout zastupitelské úřady v jednotlivých zemích, stanovuje vláda v nařízení. Po čase je pak přehodnocuje.

Zaměstnavatelé si na nedostatek pracovníků opakovaně stěžují a žádají síly ze zahraničí. Usilovali také o zrychlení a zjednodušení procesu.