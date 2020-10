Vláda prodloužila Antivirus A do konce roku, podporu zvýšila

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda prodloužila poskytování jednoho z příspěvků z programu Antivirus do konce roku, a to příspěvku A. Firmám, které musely zavřít, stát proplatí celé mzdy s odvody až do 50.000 korun. Schválila to vláda. Na twitteru to dnes oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).