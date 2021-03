Vláda prodloužila lhůtu pro daňová přiznání a nulové DPH na respirátory

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda dnes o měsíc prodloužila termín pro podání daňového přiznání. V papírové podobě ho bude možné podat do 3. května, v elektronické verzi pak až do 1. června. Na twitteru to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).