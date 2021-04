Vláda projedná možnost částečného obnovení amatérského sportu

Šéf resortu zdravotnictví i předseda vlády tento návrh podpořili. Ministr v noci na twitteru upřesnil, že mezi sportujícími dvojicemi musí být minimálně desetimetrové rozestupy, což by výrazně komplikovalo situaci. Při nedělní schůzce o tom podle informací ČTK nebyla řeč.

Amatérští sportovci včetně klubů, které se starají o děti a mládež, byli v pátek přesvědčeni, že tento týden budou moci obnovit společné sportovní aktivity. Nový ministr zdravotnictví brzy odpoledne na tiskové konferenci potvrdil, že se ode dneška povolí shromažďování deseti lidem uvnitř a dvaceti venku. To mělo znamenat spuštění venkovního sportu pro až dvacetičlenné skupiny, vnitřní sportoviště měla pro amatéry zůstat uzavřena. Po poradě s epidemiology z týmu MeSES ale ministr svůj názor přehodnotil a už v pátek večer hovořil o tom, že shromažďování zůstane na dvou osobách venku i uvnitř. V sobotu večer to potvrdil s tím, že to dnes musí ještě schválit vláda.

Ze sportovního prostředí se na něj snesla vlna kritiky. Především omezení organizovaného sportu dětí a mládeže nemá v Evropě obdoby a může vést k obezitě a psychickým problémům mladé generace, upozorňovali sportovní funkcionáři napříč organizacemi. V neděli se Hnilička a předsedové dvou střešních organizací domluvili na kompromisu. Sportovat by se smělo ve dvanácti lidech na organizovaných stanovištích po dvou. "Je to první konkrétní krok k rozvolnění ve sportu, který dostal za úkol vypracovat Milan Hnilička. Za týden bychom se měli opět sejít a vše vyhodnotit," uvedl pro ČTK předseda ČUS Jansta.

Otázkou je, o jak velkých rozestupech je řeč. Běžně se v souvislosti se šířením koronaviru hovoří o bezpečné vzdálenosti metru a půl až dvou, ale pro sportovce by to platit nemuselo. "Na venkovní sportovní ploše se sportuje ve dvojicích, přičemž na jedné sportovní ploše může být takových dvojic maximálně šest. Minimální vzdálenost mezi dvojicemi je 10 metrů," uvedl na twitteru ministr Arenberger s tím, že se jedná o výklad jím vydaného opatření na omezení shromažďování, které bude ratifikovat vláda.

Členka mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Ruth Tachezy se proti takovému pohledu ohradila, podle ní je omezení příliš mírné. "Za naši skupinu trváme na tom opatření dva na dva. Jestli ministerstvo (zdravotnictví) k tomu podalo jiný výklad, tak to rozhodně není na základě našeho doporučení," uvedla v České televizi. Teoreticky by podle ní spolu mohly sportovat děti, které spolu chodí do třídy. Ve školách se totiž trvá na striktním dodržování homogenních skupin, které se nepotkávají. Možné setkávání dětí z různých školních kolektivů považoval pro restart sportu za problematické bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný. V rodinách nebo při neformálních volnočasových aktivitách se ale reálně děti z různých tříd potkávají.

Nejistota sportovců tak přetrvává. Vláda zasedá od 14:00. Tisková konference je naplánovaná na 16. hodinu, ale podle průběhu jednání se může posunout.