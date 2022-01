Vláda projedná se zástupci tripartity testování ve firmách i svůj program

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda v úterý projedná se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců chystané testování na covid-19 ve firmách. Požádá i o náměty k chystanému programovému prohlášení, řekl dnes premiér Petr Fiala (ODS) poté, co uvedl do úřadu ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL). Od jednotlivých ministrů by předseda vlády měl dostat materiály k programu vlády dnes odpoledne, v úterý večer se jimi bude zabývat koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN ve formátu K15.