Vláda řešila audit a premiérův střet zájmů, čeká na finální rozhodnutí

"Debata ukázala, že v současné době probíhá všechno podle pravidel. Máme informaci od nového evropského komisaře Johannese Hahna, že i když zpráva nesla podtitul final conclusion (konečný závěr), de facto to závěrečné rozhodnutí není. V tuto chvíli se čeká na český text, který až dojde do ČR, tak bude mít ČR 60 dní na vypracování odpovědi," řekl novinářům na tiskové konferenci Zaorálek. Podle něj se vláda k tématu vrátí později.

Podmínkou ČSSD podle Zaorálka je, aby se Česku nezastavily evropské dotace, a kdyby omezení plateb z Evropské unie přeci jen nastalo, tak aby náklady nenesli daňoví poplatníci.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) potvrdil dřívější vyjádření ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO), že ministři k auditu nemají přístup a neznají jeho obsah. "Finální znění nebo řešení můžeme očekávat ve druhé polovině příštího roku," řekl Brabec s tím, že se jedná o stanovisko evropského komisaře.

Z auditu EK vyplývá, že český premiér je ve střetu zájmů, neboť má nadále vliv na holding Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Babiš to odmítá a tvrdí, že převedením své firmy do svěřenského fondu splnil všechny zákonné podmínky. Uvedl také, že Česko žádné peníze do Bruselu vracet nebude. Podle EK musí ve lhůtě dvou měsíců po doručení českého překladu tuzemské úřady sdělit, jak provedou doporučení obsažená ve zprávě.

Podle organizace Transparency International, která loni dala na Babiše podnět Evropské komisi kvůli střetu zájmů při vyplácení dotací, nyní již nejde o to, zda bude Česko Bruselu dotace vracet, nýbrž jak vysoká tato částka bude. Podle pražského radního Adama Zábranského (Piráti) by ČR měla přijít prozatím přijít o víc než 285 milionů korun. Audit upozorňuje, že stát může po Agrofertu peníze vymáhat.