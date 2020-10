Vláda zpřísnila opatření. Zavádí noční zákaz vycházení, lidé mají pracovat z domova

Výjimky pro zákaz vycházení platí mimo jiné pro cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště.

Opatření platí zatím do konce nouzového stavu 3. listopadu. Kabinet však pravděpodobně v úterý požádá Sněmovnu o prodloužení mimořádného stavu. Prymula dnes řekl, že nové opatření má dál minimalizovat počet kontaktů mezi lidmi. Cílí mimo jiné na akce, které se kvůli uzavřeným restauracím a hospodám konají v domácnostech a lidé při nich porušují vládní nařízení.

Prymula dodal, že výjimky z nočního vycházení platí pro lidi zajišťující bezpečnost, vnitřní pořádek či řešící krizové situace. Vycházet se smí také za účelem ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, provozování veřejné dopravy a dalších služeb včetně zásobování a rozvážkových služeb. Nepovažuje za klíčové, do jaké vzdálenosti lidé s výjimkami míří, proto je podle něj v opatření "anekdotické" vytyčení vzdálenosti jen u venčení psů.

Kabinet podle Prymuly počítá s nasazením policistů kvůli kontrolám. "Budou mít právo občany legitimovat a kontrolovat," řekl. Pokud člověka v době nočního vycházení hlídka zastaví, bude mít povinnost dokázat, že se na něj vztahuje některá z výjimek, tedy například kam jde či kde pracuje. "To nebude vždy otázka místa, lze to zjistit dodatečně, lidé s sebou nemusí nosit knihu dokumentů. Ale bude to kontrolováno," uvedl Prymula.

Kabinet naposledy zpřísnil omezení pohybu v Česku minulou středu. Od čtvrtka omezila vláda kontakty na setkávání nejvýše dvou lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti. Výjimky platí pro cesty do práce, nezbytné cesty za rodinou, zajištění životních potřeb, vyřízení neodkladné úřední záležitosti, účast na svatbách či pohřbech nebo vycestování z Česka.

Maloobchodní prodej v provozovnách bude zakázán v neděli po celý den, v ostatních dnech od 20:00 do 05:00 ráno. Nevztahuje se to na čerpací stanice, lékárny nebo prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou letiště, železniční stanice nebo autobusová nádraží.

Maloobchodní prodej i prodej služeb v provozovnách vláda původně omezila od čtvrtka 22. října zatím do 3. listopadu, dokdy je aktuálně platný nouzový stav. Kabinet ale podle vyjádření některých ministrů pravděpodobně požádá Sněmovnu o jeho prodloužení, jednat o tom bude v úterý.

Obecný zákaz prodeje má řadu výjimek. Patří mezi ně prodejny potravin, pohonných hmot, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů, tabákových výrobků, prádelny nebo čistírny.

Nově ale nebudou mít výjimku ze zákazu prodejny nábytku, koberců či jiných podlahových krytin. Úplně zavřeny budou také muset být sázkové kanceláře. Květinářství sice zůstanou otevřená, budou moci v nich být ale maximálně dva zákazníci najednou.

Ve veřejných i soukromých podnicích, pokud je to možné, by podle Prymuly měla být přikázána práce z domu.

V České republice nemají na práci z domu zaměstnanci zákonný nárok, zaměstnavatel ji ani nemůže jednostranně nařídit. Pracovník se zaměstnavatelem o ní musejí uzavřít písemnou dohodu nebo tuto možnost sjednat v pracovní smlouvě.

Vláda nejnovější opatření diskutovala s Národní ekonomickou radou vlády (NERV). "Další zpřísnění zejména takzvaného sociálního lockdownu v nejbližší době je tak vysoce pravděpodobné, ale konečné slovo bude mít vláda. NERV jde spíše o to, aby dodatečná opatření měla co možná nejmenší ekonomický dopad. V rámci NERV panuje celkem široká shoda, že tvrdý ekonomický lockdown by zásadně poškodil tuzemské hospodářství," uvedl ekonom Lukáš Kovanda.