Vláda schválí pomoc při dočasné ochraně slovenského vzdušného prostoru

— Autor: ČTK

Česká vláda schválí pomoc při dočasné ochraně slovenského vzdušného prostoru. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes oznámil premiér Petr Fiala (ODS). V červnu o to v Praze požádal slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Do projektu se vedle Čechů zapojí také Poláci.