Vláda schválila 1,4 miliardy korun na pomoc s obnovou domů po tornádu

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) uvedla, že objem sjednaných dotačních smluv rychle roste. Dnes schválená suma má podle ní zajistit průběžné financování podaných žádostí tak, aby lidé mohli rychle obnovit svá obydlí. Úřad počítá také s dalším nasazením mobilních týmů v postižených lokalitách. Další výjezd úředníků je plánovaný na týden od 23. srpna. Konkrétní místa a časy budou zveřejněny na webových stránkách Státního fondu podpory investic.

Bouře s kroupami a tornádem zasáhla Břeclavsko a Hodonínsko poslední červnový čtvrtek. Vyžádala si šest životů. Poničila 1200 domů, z toho kolem 200 muselo jít k zemi. Zničené zůstaly například i školy, sportoviště, auta a zeleň. Škody tehdy způsobily bouře také v Ústeckém kraji.

Součástí vládního programu na pomoc jihomoravským obcím, které na konci června zasáhlo tornádo, bude i obnova poničených hřbitovů, zopakovalo dnes ministerstvo.

Lidé čerpají peníze také z programu Živel. Státní fond podpory investic s lidmi z obcí zasažených tornádem do středy podepsal 98 smluv v objemu dotací 140 milionu korun na obnovu bydlení. "Zároveň bylo lidem na 61 zálohách vyplaceno 30,5 milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj, a stejně tak Státní fond podpory investic, dělá podle Dostálové maximum pro to, aby peníze doputovaly k lidem co nejdříve. "Zároveň je ale nutno respektovat zákonné povinnosti pro nadcházející kontroly a audity vynakládání státních prostředků," uvedlo ministerstvo.