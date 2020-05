Vláda schválila daňový balíček. U čeho se snižuje DPH?

Aktualizováno 18:14 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Daň z přidané hodnoty (DPH) by měla u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště, jízdného na vleky a vstupného do saun a dalších podobných zařízení klesnout z 15 na 10 procent. Dále by měla klesnout o čtvrtinu silniční daň u nákladních aut nad 3,5 tuny.