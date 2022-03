Vláda schválila dávku pro uprchlíky, nebudou potřebovat pracovní povolení

Projednávat by ho mohla zrychleně v legislativní nouzi. Norma by podle plánu měla platit dočasně, a to do konce března příštího roku.

"Dávka je určena pro lidi, kteří u nás hledají útočiště před válkou, a má jim pomoci s úhradou základních životních potřeb. Musíme alespoň v prvních měsících pomoci těm, kdo to nyní potřebují nejvíc," uvedl Jurečka. Na tiskové konferenci řekl, že by se podpora mohla vyplácet od března.

Podle návrhu zákona by humanitární dávka 5000 korun byla pro všechny, kteří se do Česka dostali po 24. únoru po začátku ruské invaze. Měla by pokrýt základní potřeby. "Předpokládá se, že první pomoc ve výši 5000 korun bude vyplacena automaticky," stojí v podkladech k zákonu. Uprchlíci s vízem ke strpění bez majetku a peněz by mohli podporu získat opakovaně, ještě pět měsíců. Celkem by ji tedy mohli mít šest měsíců. Museli by o ni požádat krajské úřady práce. "V okamžiku, kdy lidé začnou pracovat, nebudou mít na podporu nárok," dodal Jurečka. Dodal, že příspěvky by se měly vyplácet na zvláštních místech či přepážkách. Lidé by peníze dostávali v hotovosti, nebo na účet u banky v Česku.

Podle ministerstva práce se výdaje dají odhadnout obtížně. Záviset budou na počtu příchozích. "Poskytne-li se humanitární dávka 200.000 osob, znamená to výdaj jedné miliardy korun měsíčně," uvedlo ministerstvo práce. Podle něj další peníze budou potřeba na evidenční systém a vyřizování.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes ČTK sdělil, že do ČR se zatím dostalo asi 150.000 lidí. Jeho resort dosud udělil přes 90.000 víz ke strpění. Do Česka z Ukrajiny míří hlavně ženy s dětmi, muži kvůli mobilizaci zůstávají ve vlasti.

Jurečka minulý týden ve čtvrtek po jednání kabinetu řekl, že česká strana bude v EU vyjednávat o možnosti vyplácet humanitární dávky aspoň z části z evropských peněz. Podle ministra by ostatní členské země měly být solidární se státy s největším přílivem běženců.

Jurečka: Uprchlíci z Ukrajiny nebudou potřebovat pracovní povolení

Uprchlíci z Ukrajiny budou moci v Česku nejspíš už brzy pracovat bez pracovního povolení. Zaměstnání budou moci získat volně bez překážek. Počítá s tím návrh zákona, který dnes schválila vláda. Na twitteru to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Normu s opatřeními kvůli ruské invazi dostane Sněmovna.

Projednávat by ji mohla zrychleně v legislativní nouzi. Jurečka uvedl, že by zákon obě komory Parlamentu mohly přijmout v příštích dnech. Podle plánu by měla pravidla platit dočasně do konce března příštího roku.

"Vstup na trh práce bude uprchlíkům z Ukrajiny umožněn okamžitě, nebude nutné povolení k zaměstnání. Schválili jsme to na vládě," uvedl Jurečka. Podle něj tak lidé budou moci pracovat bez překážek legálně, platit budou také daně a odvody, odbourají se "komplikace a byrokracie" a zabrání se i případnému zneužívání ukrajinských pracovníků. "Indicie o něm už máme," podotkl Jurečka. Dodal, že za porušování pravidel zaměstnávání budou "tvrdé pokuty".

Cizinci ze zemí mimo EU v Česku většinou potřebují zaměstnanecké a modré karty či povolení k zaměstnání. Nemusí je mít migranti, kteří smějí v ČR žít trvale. Podle návrhu zákona by uprchlíci z Ukrajiny s vízem ke strpění měli mít stejné postavení jako přistěhovalci s povolením k trvalému pobytu. O povolení by žádat nemuseli. Práci by si mohli najít přímo, zaměstnavatelé by je bez překážek mohli přijmout. Podle podkladů k návrhu normy by se běženci mohli hlásit i do evidence nezaměstnaných. Úřady práce by jim poskytovaly poradenství, při splnění podmínek podpory a případně také rekvalifikace a příspěvky na zaměstnávání.

Pracovní povolení vydávají nyní krajské pobočky úřadu práce. Žádá o ně cizinec, nebo jeho zaměstnavatel. Firmy si na složitost vyřizování stěžují. K žádosti je nutné doložit uzavřenou pracovní smlouvu. Lidé ze zemí mimo EU mohou místo získat jen tehdy, když se ho nedaří obsadit místními uchazeči či zájemci ze sedmadvacítky. U ukrajinských uprchlíků tuto podmínku teď úřady práce podle své mluvčí Kateřiny Beránkové ale nezkoumají. Příchozí se mohou ucházet o jakékoliv místo, potřebují zatím ale povolení. Beránková minulý týden ČTK řekla, že všechny pobočky úřadu zřídí přepážku pro lidi z Ukrajiny.

Do Česka z Ukrajiny míří hlavně ženy s dětmi. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes ČTK sdělil, že do ČR mohlo už dorazit kolem 150.000 lidí a jeho resort udělil přes 90.000 víz ke strpění.

Podle ministerstva práce je výdaje na zaměstnávání uprchlíků obtížné odhadnout, suma bude záviset na počtu příchozích. Resort spočítal, že pokud by rekvalifikací prošlo 7000 lidí, vyšlo by to asi na 126 milionů korun. Při přeškolení 35.000 osob by to bylo 630 milionů korun. Při sedmiměsíční nezaměstnanosti 7000 pracovníků by se na podpory vydalo asi 272,3 milionu korun. Při zaměstnání 193.000 příchozích by stát na odvodech získal 32,4 miliardy korun.

Úřad práce v tiskové zprávě v úterý uvedl, že eviduje pro příchozí z Ukrajiny asi 13.000 pozic, které teď nabídli zaměstnavatelé. Ti hledají většinou montážní dělníky, svářeče, pomocníky v zemědělství, uklízeče či lidi do zdravotnictví a služeb. Na svém webu dnes úřad nabízel celkem 341.700 míst, z toho zhruba 8500 ve zdravotnictví, 2100 ve vzdělávání a výchově a 28.400 ve službách.

Lhůta pro registraci uprchlíků z Ukrajiny se prodlužuje na 30 dnů

Lhůta pro registraci uprchlíků z Ukrajiny na cizinecké policii se prodlužuje ze tří na 30 dnů. Vláda to na dnešním zasedání schválila, oznámil vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Hasiči a policisté budou zároveň moci v případě přeplněnosti některého centra určit místo, na kterém budou uprchlíci z Ukrajiny registrováni.

V pondělí po poledni muselo pražské centrum kvůli obrovskému náporu pozastavit příjem nových žádostí, znovu se otevřelo v úterý brzo ráno. Hasiči část žadatelů od víkendu převážejí do méně vytížených center v jiných krajích.

"Dali jsme policii a hasičům pro případ nutnosti možnost určit místo, na kterém lidé budou registrováni v rámci České republiky," řekl Rakušan. "Je to pouze pro ten případ, že dojde například k přeplnění pražského centra, které je exponované. Hasiči mohou lidi přicházející z Ukrajiny k registraci dovést i na jiné místo," dodal ministr.

Česká republika zatím udělila víc než 90.000 speciálních víz Ukrajincům prchajícím před válkou. Reálný počet uprchlíků, kteří nyní v zemi jsou, je podle odhadů okolo 150.000, sdělil dnes Rakušan na dotaz ČTK.