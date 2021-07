Vláda schválila nasazení vojáků na likvidační práce po tornádu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

S likvidačními pracemi v obcích poničených tornádem a vichřicí v Jihomoravském a Ústeckém kraji může vypomoct až 1000 vojáků s potřebnou technikou. Na dnešním zasedání to schválila vláda, informoval na twitteru ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Nařízení kabinetu platí do konce srpna. Dosud se armáda mohla zapojit pouze do záchranných prací, část ze zmíněné tisícovky vojáků se na nich podílí.