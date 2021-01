Vláda schválila nové podmínky pro drony a jejich rozdělení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Používání bezpilotních letadel bude rozděleno do tří kategorií, které se budou odlišovat podmínkami provozu. Piloti budou potřebovat osvědčení, které by měli získat po absolvování výuky a zkoušek. Počítá s tím návrh zákona, který dnes schválila vláda. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Od konce loňského roku se provozovatelé i piloti musí registrovat u Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Změna zákona na tyto změny navazuje.