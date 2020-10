Vláda schválila pokračování programu COVID kultura, pomoc dostane i profesionální sport

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl, že pro jednotlivce je určena jednorázová podoba 60.000 korun do konce roku a podnikatelé mohou v rámci uznatelných nákladů žádat až o deset milionů korun, podrobnosti zveřejní ve čtvrtek.

Vláda právě schválila 2.výzvu programu COVID-Kultura,která bude vyhlášena zítra. Začínáme s 750 mil. Určeny jsou pro subjekty podnikající v kultuře i OSVČ.Ty dostanou 60 tis. Kč,firmám uhradíme náklady až do 10 mil. Kč. Podmínky budou mnohem volnější než v 1.výzvě. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) October 14, 2020

Program navazuje na předchozí program COVID kultura, v němž bylo vyčleněno 900 milionů korun, mnozí z potenciálních žadatelů na něj ale nedosáhli. Bylo tomu tak třeba v případě filmových distributorů. Zaorálek dnes uvedl, že podpora audiovize není zahrnuta ani v novém programu. "Tu budu předkládat příště zvlášť, bude směřovat přes Státní fond kinematografie," uvedl.

Podpora z nově schváleného programu se poskytne ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020, které byly kvůli opatření vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny. Podpora může příjemci pokrýt až 50 procent uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury.

Podpora je určena výkonným umělcům, odborným technickým profesím a subjektům podnikajícím v kultuře na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a kontinuální činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády omezeny, přesunuty nebo zrušeny. Jednorázová podpora je určena pro fyzické osoby působící v profesionálním umění, tedy v oblasti hudby, divadla, tance. U subjektů podnikajících v kultuře jde o podporu na pokrytí marně vynaložených výdajů v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020.

Kluby a pořadatelé sportovních akcí budou moci žádat o dotace v pokračování programu COVID sport. Kompenzovány jim budou náklady vynaložené na zrušení sportovní události v souvislosti s vládními opatřeními proti koronaviru. V programu je podle vládních materiálů, které má ČTK k dispozici, připraveno 500 milionů korun. Druhou výzvu programu dnes schválila vláda, sdělila ČTK mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.

Dotace by měla umožnit klubům i pořadatelům překlenout obtížné období. Program připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu s Národní sportovní agenturou (NSA)

O kompenzace budou moci žádat kluby z deseti profesionálních soutěží, které určila NSA. Jedná se o první a druhou fotbalovou ligu, extraligu a první ligu ledního hokeje a nejvyšší soutěže v basketbalu, volejbalu a házené. Maximální výše dotace je určená podle analýzy ekonomické náročnosti sportu a pohybuje se od 750.000 korun na klub pro volejbal a házenou po 12,5 milionu korun pro prvoligové fotbalové a extraligové hokejové kluby.

Podporu mohou čerpat profesionální i poloprofesionální kluby. "Program je nastaven tak, že u většiny sportovních oddílů se výše pomoci pohybuje v rozmezí osmi až deseti procent jejich rozpočtů, přičemž u ekonomicky nejsilnějších sportovních klubů se jedná o méně než dvě procenta z jejich ročního rozpočtu," uvedl v tiskové zprávě předseda NSA Milan Hnilička.

Kluby dostanou peníze předem na základě kvalifikovaného odhadu, jaký ekonomický dopad na ně budou mít vládní omezení od března do konce tohoto roku ve srovnání s poslední řádně odehranou sezonou.

Na kompenzace budou mít nárok také komerční pořadatelé sportovních akcí určených pro sportovce z více než dvou klubů nebo širokou veřejnost. Dotace bude určena na uhrazení marně vynaložených nákladů v loňském a letošním roce souvisejících s akcemi, které se měly konat od 12. března do 31. července letošního roku. S kompenzacemi pro akce, které musely být kvůli vládním opatřením zrušeny nyní na podzim, návrh tohoto programu nepočítá.

NSA dříve už vyhlásila program COVID sport, který měl pomoci neziskovým sportovním organizacím. Agentura v něm přijala stovky žádostí. Na pomoc byla připravena miliarda korun, ale nevyčerpala se. NSA si to vysvětlovala mimo značnou pomocí měst a krajů, které sportovním organizacím odpustily nájemné a další náklady v době uzavření sportovišť.