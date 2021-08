Vláda schválila povinné testování neočkovaných v sociálních službách

Ministr uvedl, že povinnost se vztahuje na poskytovatele zdravotních služeb, kteří nabízejí dlouhodobou lůžkovou péči či sociální pobytové služby. "Jsou dlouhodobě identifikované jako nejrizikovější z hlediska struktury pacientů, o které je pečováno," vysvětlil Vojtěch. Režim bude podle něj podobný jako v jarních měsících.

"Každých minimálně sedm dní bude zaměstnanec, klient či pacient, který nebyl očkován, nebo neprodělal nemoc covid-19, muset být otestován," řekl Vojtěch. Může se podle něj jednat o PCR i antigenní testy, které lze provést přímo v příslušném zařízení, ale i zajistit jinde. "Nemyslím si, že by to mělo být nějak problematické, probírali jsme to s ministerstvem práce a sociálních věcí i Asociací poskytovatelů sociálních služeb, ty testy budou hrazené," doplnil.

O proočkovanosti zaměstnanců nemá ministerstvo oficiální údaje, vychází však z dat jednotlivých krajů. V některých regionech je podle Vojtěcha očkováno 70 procent zaměstnanců, někde například jen polovina. "Musíme s tím pracovat. Proto jsem přišel s tímto opatřením, které je preventivního charakteru a cílí na nejzranitelnější místa, kde víme, že nákaza může mít naprosto fatální dopad na tamní pacienty a klienty," řekl.

Koronavirová epidemie připravila do začátku srpna o život 3418 obyvatel domovů pro seniory, postižené a se zvláštním režimem. Klienti těchto pobytových sociálních služeb tak tvoří zhruba 11 procent obětí covidové nákazy v Česku. Vyplývá to ze souhrnné zprávy o dopadech covidu-19 na sociální služby, kterou připravila Asociace poskytovatelů sociálních služeb