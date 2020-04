Vláda se shodla na odkladu sociálních odvodů na tři měsíce

Vyplývá to z vyjádření ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) a premiéra Andreje Babiše (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády. Maláčová ve středu večer oznámila, že chce ve vládě jednat o případném odkladu či odpuštění sociálních a zdravotních odvodů firmám na tři až šest měsíců.

"Měli jsme shodu na tom, že by se to mělo týkat - pokud - tak pouze sociálního pojištění, nikoliv zdravotního. Mělo by se to týkat odkladu, nikoliv odpuštění. V tuto chvíli máme shodu na třech měsících," uvedla šéfka resortu práce. Její tým návrh rozpracuje, vláda se k němu v pondělí vrátí.

Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnavatel odvádí z výdělku 24,8 procenta a zaměstnanec dalších 6,5 procenta.

Pokud plátce nezaplatil sociální pojištění ve stanovené lhůtě, nebo zaplatil nižší částku, musí uhradit podle nynějších pravidel penále. To za každý kalendářní den činí 0,05 procenta dlužné sumy, uvedla Česká správa sociálního zabezpečení na svém webu. Za letošní přestupný rok je to tak dohromady 18,3 procenta, za běžný rok 18,25 procenta.

Podle Maláčové by se roční penále mohlo snížit u odkladu odvodů kvůli dopadům koronavirové nákazy na čtyři procenta za rok. Za čtvrtletí by tedy činilo procento. "Chceme dát odklad pouze těm, kteří jsou skutečně postiženi krizí. Těm, co nejsou - a takových sektorů máme hodně - se nevyplatí oddalovat odvody. Odklad pojistného na čtvrtletí s úrokem jedno procento je vlastně výhodná půjčka. Když někdo nemá problémy, nebude si půjčovat," řekla ČTK Maláčová.

Podle Babiše je "víceméně shoda" na dobrovolném tříměsíčním odložení sociálních odvodů s penále čtyři procenta za rok, debata se povede o načasování. "Sociální pojištění je největší položka příjmů v rozpočtu. Je to přímá souvislost s důchody," podotkl premiér. Dodal, že odklad představuje jednu z možností pomoci podnikatelům.

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala na konci loňska 283.000 zaměstnavatelů a téměř 4,63 milionu zaměstnanců. Osob samostatně výdělečně činných bylo 1,03 milionu, sociální pojistné muselo platit 705.600 z nich. Celkem bylo 5,34 milionu poplatníků. Průměrný vyměřovací základ na jednoho pojištěnce činil měsíčně 32.046 korun. Na sociálním pojištění a na politiku zaměstnanosti se vybralo v minulém roce celkem 536,7 miliardy korun.

Sociální a zdravotní odvody stát od března do srpna odpouští už živnostníkům, a to do výše minimálních záloh. Částku nad tuho hranici pak doplatí v příštím roce.