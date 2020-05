Vláda se vykašlala na lidi v existenčních potížích, říká pro EZ šéf Pirátů Bartoš

Nebojí se ostře vymezit proti vládě. Šéf Pirátů Ivan Bartoš proto zdůrazňuje, že kabinet Andreje Babiše pod rouškou koronavirové krize ztrácí transparentnost a nouzového stavu zneužívá. „Mimo jiné projednává a schválí kontroverzní zákon o vojenské rozvědce, který umožní sledovat komunikaci občanů na internetu, což doposud bylo možné pouze se svolením soudu,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz Ivan Bartoš.

Poslanec s dredy zcela konkrétně hovoří o nedostatečné pomoci státu vůči podnikatelům. „ Například takový hospodský se v bance dozvěděl, že nemá obrat a banka mu i přes možnost státní záruky půjčku nepovolila. Malé a střední podnikání je vládě dlouhodobě na obtíž,“ konstatuje předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. A se svou kririckou rétorikou pokračuje. „Vláda se zcela vykašlala na veliké množství lidí, kteří se najednou začali propadat do existenčních potíží. Ignorovala pomoc lidem, kteří pracovali na smlouvy DPP a DPČ a platili si pojištění. To jsou maminky na mateřské, senioři, kteří si k důchodu přivydělávají, studenti či invalidé,“ rozčiluje se Bartoš, jehož nedávno poslanec za Hnutí ANO Pavel Růžička označil za „totální pirátskou smažku“. „Kultura politiky a chování některých poslanců ANO se ukázala ve své naprosté nahotě,“ pousměje se ironicky.

Pane předsedo Bartoši, tvrdíte, že vláda zneužívá nouzový stav během koronavirové krize, můžete být konkrétní a říci v čem přesně?

Abychom se vypořádali s dopady pandemie na rodiny a firmy, je třeba rychle projednat a schválit řadu potřebných opatření. To je i pro Piráty, kteří předložili řadu návrhů, jak v ekonomické tak sociální oblasti, prioritou. Zatímco Sněmovna projednává v nouzovém stavu zákony pod tlakem, vláda se nestydí přihodit si do agendy například zákon, který by udělil premiérovi výjimku z evropského nařízení o registru konečných vlastníků, kde by se ukázalo podobně jako ve slovenském rejstříku, že je skutečným beneficientem Agrofertu skrze svěřenský fond. Dále třeba projedná a schválí kontroverzní zákon o vojenské rozvědce, který umožní sledovat komunikaci občanů na internetu, což doposud bylo možné pouze se svolením soudu. Příkladů by bylo ale víc. Musím říci, že v případě materiálu ministra obrany Metnara, který by posiloval vládu na úkor parlamentu nebo oné výjimky pro premiéra se tyto kroky prakticky podařilo zastavit právě díky upozornění pirátských expertů a místopředsedy sněmovny Vojty Pikala. Vláda v legislativní nouzi do Sněmovny posílá i zásadní zákony, které s krizí nesouvisí, například posílení pravomoci České národní banky nebo bianko rozpočtovou nezodpovědnost na roky dopředu, aniž by to projednala její vlastní Národní rozpočtová rada.

A co potají uzavřené smlouvy ohledně ČEZu?

Ano, to je zcela zásadní zneužití, neboť vláda narychlo,a jak říkáte potají, schválila dvě ze tří smluv mezi ČEZ, její dceřinkou a Českou republikou o modelu dostavby Dukovan. Jednak tyto smlouvy mají parametry, které byly odbornou veřejností i opozicí dříve kritizovány. Pod rouškou koronavirové krize zmizela transparentnost a kontrola Sněmovny. Vláda v pondělí 27. dubna již schválila dvě ze tří smluv. Ovšem tyto smlouvy měl projednat Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů, který si vláda zřídila k tomuto účelu. Ten měl o nich jednat v březnu a byl zrušen právě z důvodů koronavirové pandemie. Přitom mohl jednat online, jedná tak vláda, jednají tak zastupitelstva, pracovní skupiny, poslanci. Také nákupy ochranných pomůcek i přesuny miliard v souvislosti s krizí probíhají netransparentně. Piráti zjistili, že došlo k předražení i zapojení podivných firem, kdy jedna z nich dokonce byla dříve velikým sponzorem hnutí ANO. Naštěstí se těmito nákupy bude nyní zabývat Nejvyšší kontrolní ústav (NKÚ).

K problematice ochranných pomůcek bych se podrobněji vrátil později, když dovolíte. Co ale říkáte chystané novele zákona o ochraně veřejného zdraví? Přijde mně to, jako by premiér Andrej Babiš dával najevo, že parlament už po 17. květnu nepotřebuje k dalšímu schvalování prodlužování nouzového stavu, a tím demonstruje svoji sílu. Nejde o pohrdání demokracií?

Návrh dává nekontrolovanou moc ministru zdravotnictví na časově neohraničenou dobu, proto předkládáme lepší alternativu, kterou jsme připravili s Rekonstrukcí státu. Určitě se shodneme, že chceme zabránit druhé vlně pandemie, ale je u toho nezbytné respektovat ústavní principy. Chceme, aby bylo možné opatření vyhlásit jen v době pandemického stavu, který bude kontrolovat Poslanecká sněmovna, stejně jako dnes nouzový stav. Opatření zasahující do základních práv občanů by mohla vyhlásit pouze vláda v nezbytném rozsahu a Sněmovna musí mít vždy možnost toto revidovat a při nepřiměřenosti třeba i zrušit.

MINISTR VOJTĚCH PRÝ NAKUPOVAL DVACETKRÁT DRÁŽ

Nyní se ale zdá, že kabinet od zákona trochu couvá...

Vláda se naštěstí nedohodla na původním návrhu naprosto nepřiměřeného posílení pravomocí ministerstva zdravotnictví, a to nejen pro dobu této pandemie. Díky patří předsedovi poslaneckého klubu Pirátů Jakubovi Michálkovi, jeho resortnímu týmu i Rekonstrukci státu za poctivou analytickou i legislativní práci. Změny zákonů mají mít svou logiku, pracovat s vyvážeností a při zásadních zásazích do života všech lidí v naší zemi vždy umožnit Sněmovně vykonávat její kontrolní úlohu. Jakub Michálek v úterý poslal naše návrhy vládě a diskutujeme je i se šéfy klubů politických stran ve Sněmovně. Vycházíme z tezí, které jsme prezentovali již minulý týden jako součást plánu pro případ druhé vlny i do budoucna v souboru návrhů Pirátů ve veřejném dokumentu Budoucnost řešíme teď.

Nyní bych se vrátil k tolik diskutovaným nákupům zdravotnických ochranných pomůcek. Šéf lidovců Marian Jurečka podal u Městského státního zastupitelství trestní oznámení právě na resort ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nákupy, které údajně nepůsobí transparentně. Nelitujete, že jste na podivné nákupy orgány činné v trestním řízení neupozornil vy, když vaši pirátští analytici upozornili na řadu nesrovnalostí a vy jste podal podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) i vybrané případy doručil rovněž Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ)?

Cílem politika není podávat trestní oznámení, i když nás k tomu někdy postoj ministrů a nečinnost zodpovědných úřadů dožene. Naši analytici, ale i řada investigativních novinářů analyzovala obchody se zdravotnickými prostředky, kdy resort Adama Vojtěcha nakupoval klidně za dvacetkrát vyšší cenu za kus, než byla v té době již na trhu. Zjištěná fakta jsme zveřejnili a interpelovali ministra Adama Vojtěcha. Ten vše bagatelizoval a s prominutím doslova “zakecával”. Proto jsme podklady předali NKÚ a dali podnět na šetření. Šéf NKÚ veřejně prohlásil, že se tím budou zabývat a nevylučuje i trestní oznámení. Nám jde o věc a o peníze občanů. Nehoníme na tom politické body. Soustředíme se na naši agendu, ekonomické vzpruhy, skutečnou pomoc ekonomice rodin a firem, zdravotnictví a sociální oblast a digitalizaci. Snad se i díky nám podaří konečně nyní novelizovat exekuční řád. Náš poslanec Kolařík je jeden z největších tahounů této iniciativy. Nový přístup k problematice exekucí, regionalita a pravidlo jeden dlužník jeden exekutor, bude v důsledku pandemie potřeba. Lidé budou padat na dno a nesmí se chytit do exekučních pastí, jako se tomu stále děje. Je to v tuto chvíli jedna z našich hlavních priorit.

Dobře, ale to jste trochu odbočil. Jak je vůbec možné, že ministerstvo zdravotnictví kupuje předražené ochranné pomůcky od firem, které vykazují minimální tržby a spíše působí jako prázdné schránky? Konkrétně proti jednateli De Sol Investments je vedeno 11 exekučních řízení, jednatel Recea Prague čelí 18 exekucím a má trvalé bydliště na Městském úřadě Prahy 5. Vrcholem je asi společnost Batist Medical, která ministerstvu dodala respirátory FFP2 za rekordní částku 866 Kč za kus, přitom ve svém přehledu ministerstvo zdravotnictví samo uvedlo, že se mu podařilo respirátory FFP2 koupit i za cenu cca 50 Kč za kus... Zarážející je, že jste po ministru Adamu Vojtěchovi žádal vysvětlení, ale nedočkal jste se.

Ministr Adam Vojtěch hraje podivnou hru. Nicméně jeho reakce, kdy na moji oficiální a velmi konkrétní interpelaci odpověděl posměšně na twitteru, mi přišla jak od nějakého školáčka. Ostatně i první reakce lidí z ministerstva zdravotnictví byla ve smyslu, že na vnitru “ale Hamáček taky”. Musím říct, že mě v nejvyšší politice tento styl překvapuje a očekával bych vyšší úroveň uvažování i komunikace.

INFORMACE OD VNITRA NESTAČÍ, PROBLÉMEM JE I KVALITA

Zmiňujete či naznačujete, že vše v pořádku ohledně ochranných pomůcek není ani na ministerstvu vnitra. Piráti ve spolupráci s českými sinology analyzovali v čínském a hongkongském rejstříku jeho dodavatele a nabyli vážné pochybnosti. Například společnost Liyi Trade Limited registrovaná v hongkongském rejstříku, která vznikla na podzim minulého roku, získala objednávku od ministerstva vnitra na dodávku respirátorů FFP2 v hodnotě 113 milionů Kč. Základní kapitál této společnosti je ale pouhých 33 tisíc Kč. Vysvětlil vám tento rozpor ministr vnitra Jan Hamáček?

Nějaké informace od ministerstva vnitra máme z jejich stránek. Nemyslím si, že je to však postačující. Zde je otázkou také kvalita materiálů dodávaných zásilek, a ta je v řadě případů minimálně sporná. Pan Jaroslav Tvrdík (Prezident česko-čínské komory-pozn.red.), který se vyšvihl do Ústředního krizového štábu díky svým vazbám na Čínu, dokonce zastřešuje nějaké zboží z e-mailu, které ale prokazatelně darovali soukromí dárci nikoliv ministerstvo vnitra. Myslím si, že revize je nutná v obou případech na ministerstvech. Některé státy v Evropě čínské zboží vraceli. U nás základní FFP2 respirátory sice prošly testy, ale některé testovací skupiny se ozvaly, že musely tyto respirátory při testech na figuriny lepit, protože netěsnily. V praxi si asi respirátor nikdo na tvář nenalepí. Netěsnící respirátor má však účinnost záchytu okolo 40 procent a nikoliv přes 90, jak je nutné pro jeho efektivní použití při obraně proti koronaviru. Očekávám, že všechny smlouvy se navíc dostanou do registru smluv, jak předjímá zákon.

Právě ministr Hamáček konstatoval, že pokud má někdo podezření, že se nepostupovalo transparentně, ať na ministerstvo podá klidně trestní oznámení. Uděláte to?

Jak jsem už řekl, věc řeší Nejvyšší kontrolní úřad. Podali jsme podnět i na Finanční analytický úřad. Máme teď zásadní agendu pro vyřešení krize. Nejsme policajti. Navíc jsme se postavili za lidi, kteří naletěli falešným šmejdům na internetu, kteří prodávali předražené zdravotní pomůcky s falešnými certifikáty a kteří navíc ani tyto objednávky nedodali. Zneužívat situace vystrašených lidí pro vlastní obohacení a nekalé obchody mně přijde odporné. Jsem rád, že jsme s Piráty nabídli právní pomoc, naši lidé trestní oznámení včetně analýz předložili a s poškozenými komunikují. Představte si, že osamělý senior s penzí, se kterou sotva vyžije, někomu zaplatí tisíce za nefunkční zboží, které nemá potřebné parametry, nebo ho ani nedostane. Snažíme se, aby součástí řešení bylo i vrácení peněz obelhaným občanům.

PR ŠARÁDA POD JMÉNEM „KLUCI, CO TO UMÍ ZAŘÍDIT“

Promiňte, ale to jste mně z otázky ohledně podivných nákupů dost utekl a odpověď rozmělnil...

Každopádně, pokud by zde byla snaha zametat i podivné nákupy ministerstev pod koberec a skončilo by u výmluvy Adama Vojtěcha “byla to nestandardní situace”, tak po tom půjdeme. Pan ministr zdravotnictví nakoupil za miliardy. Zajímalo by mě, kdyby si za své peníze kupoval auto, zda by se také nepodíval, jaká je jeho cena na trhu, koupil ho naslepo za dvacetkrát vyšší cenu. A nezajímal se ani o to, kdo mu to auto prodává, zda je to jeho skutečný majitel a ne nějaký podvodník a zda je to auto v pořádku a jezdí. To je absurdní výmluva. Naši analytici pozadí firem analyzovali: vlastnickou strukturu či exekuce lze zjistit obratem a kompletní struktury rozkryli u těch problematických za dva dny.

Pokud by se skutečně prokázalo, že ministři Vojtěch i Hamáček nepostupovali při nákupu správně, měli by podle vás podat demisi?

Hlavně by se měla řešit náhrada škody. V případě ministra Adama Vojtěcha by nejen tyto nákupy, ale i měsíční lhaní lidem o tom, že je všechno dostupné, mohlo být dost na složení funkce. Vždyť ještě 14. března, kdy premiér Babiš tvrdil na tiskovce, že nemocnice všechno mají a když ne, ať mu kdokoliv zavolá, že to tam osobně doveze, ministr Vojtěch přiznal, že v zařízeních chybí miliony roušek a respirátorů.

Mimochodem ministerstvo vnitra po dodání první dávky z Číny tvrdilo, že přes ministerstvo zdravotnictví zajistí do každé domácnosti minimálně dvě roušky. Už jste je ve schránce našel?

Já osobně jsem ve schránce nic nenašel. Ale máte pravdu, že jak premiér Babiš, tak ministr Hamáček to řekli na tiskové konferenci vlády 19. března. Lidé si roušky ušili. Pánové opět sehráli lacinou PR šarádu jako „kluci, co to umí zařídit.”, neboť je to nic nestojí. U pana Babiše platí jako vždy ono pravdivé “slibem nezarmoutíš.”

Jak mohou občané věřit politikům, když názorně vidí, že nedrží své sliby jako v případě ústenek, či nejsou dobrými hospodáři, což ukazují jejich nákupy?

V tuhle chvíli se lidem nedivím, pokud v nich nákupy ochranných pomůcek a chaotické počínání vlády vzbuzují nedůvěru a vyvolávají řadu otázek. Člověk, s jehož penězi vláda a ministerstvo nakládá, se oprávněně ptá, jak se toto mohlo stát, zda se to děje dál a zda se nejedná o standard hospodaření vlády s našimi penězi v nouzovém stavu.

EET BY SE MĚLO ÚPLNĚ ZRUŠIT, JE TO BUZERACE

Jaké největší přešlapy vytýkají Piráti kabinetu Andreje Babiše v souvislosti s koronavirovou krizí?

I když jich bylo více, vyjmenoval bych tři zásadní body, které nám vážně vadí. Za prvé v lednu vláda odmítla ve Sněmovně podat zprávu o připravenosti země na případnou pandemii a ještě v březnu ministři i premiér lhali lidem, že ochranné pomůcky v republice jsou. Tím jednak ohrozili zdraví zdravotníků, kde následně onemocněl personál některých nemocnic, a jaksi zapomněli na nejohroženější skupinu seniorů v domovech, kde pandemie zasáhla a vybrala si i oběti na životech.

Za druhé, aby se vláda vyhnula zodpovědnosti, přesunula omezující opatření z režimu krizového zákona pod zákon o ochraně zdraví. Na účelovost tohoto kroku jsme upozorňovali včetně rizik, pokud vláda nepředstaví nějaký racionální kompenzační mechanismus pro osoby a firmy, kterým ze dne na den odepřela možnost fungovat. Tento vládní trik pak soud označil za nezákonný a s tím i ona opatření.

A za třetí: Spekulacemi kabinet ohrozil jednak řízení opatření souvisejících s bojem s pandemií, ale uvrhl český stát do nekomfortní situace, kdy může čelit řadě, v tuto chvíli oprávněných, žalob poškozených firem a lidí.

Hodně se hovoří o pomoci OSVČ, ale co ostatní skupiny podnikajících, jak jste u nich s pomocí kabinetu spokojeni?

Vláda se zcela vykašlala na veliké množství lidí, kteří se najednou začali propadat do existenčních potíží. Ignorovala pomoc lidem, kteří pracovali na smlouvy DPP a DPČ a platili si pojištění. To jsou maminky na mateřské, senioři, kteří si k důchodu přivydělávají, studenti či invalidé a další. I přes naše návrhy, kdy se nám alespoň podařilo těmto vyjednat ošetřovné, kompenzační balíček vláda nepředstavila. Také v největších programech typu COVID a COVID II se opět dostalo peněz spíše těm velkým, kteří si dokázali úvěr se státní zárukou v bance vyjednat, než těm malým, na které opatření dopadla nejvíce. Takový hospodský se v bance dozvěděl, že nemá obrat a banka mu i přes možnost státní záruky půjčku nepovolila. Malé a střední podnikání je vládě dlouhodobě na obtíž. Což kdysi pronesl naprosto napřímo i pan Babiš. Alespoň že to EET pro třetí a čtvrtou vlnu se podařilo odložit. Nově tedy až do konce roku, ale to už jsme navrhovali před měsícem. Tyto vlny by se měly zrušit tak jako tak. Pro malé živnostníky je to nesmysl a buzerace.

Rád bych se ještě zastavil u ošetřovného. Při podávání žádosti o něj musí rodič dodat potvrzení ze strany školy, že je instituce skutečně zavřená. A to přesto, že ty jsou nyní povinně uzavřené z rozhodnutí vlády. Nezavání to podle vás už buzerací občanů?

Primárním problémem je zejména to, že vše je pro rodičovskou veřejnost nepřehledné a z reakcí resortů je evidentní, že si mezi sebou přehazují odpovědnost. Příklad s požadováním prohlášení o zavřené škole, které vláda zavedla plošně, se může jevit jako absurdní, nicméně takových absurdit bych mohl jmenovat nejen z poslední doby mnoho, ať už to vezmeme od zkrácení mše v kostele, přes snad čtyřikrát měněných nákupních hodin pro seniory, po otevření posiloven, ale bez hygienických zařízení. Jeden by se tomu i zasmál, kdyby se ovšem dle těchto rozhodnutí nemusely zařizovat milionové skupiny našich občanů, kterých se přímo týkají.

ŽE JSEM SMAŽKA? TAK SE CHOVÁ ANO V PLNÉ NAHOTĚ

Na začátku dubna vás urazil Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF DNES, která patří do svěřenských fondů Andreje Babiše. Plesl na sociálních sítích napsal, cituji: „Podle očiček to vypadá na takový to karanténní rekreační hulení od rána do večera.“ Veřejně jste žurnalistu vyzval k omluvě, která však nepřišla, budete to tedy řešit právní cestou?

Šéfredaktor velikého mediálního domu by si neměl dovolit nepravdivě dehonestovat kohokoliv, je to v rozporu s etickým kodexem společnosti Mafra. Nemyslím si, že by se kdokoliv v jeho pozici měl takto vyjadřovat. Kromě útoku na mě tím shazuje celou redakci. Tady to má navíc politický rozměr, protože to dělá jako zaměstnanec v holdingu premiéra České republiky vůči předsedovi jedné ze dvou nejsilnějších opozičních stran. Zvažuji další kroky, ale ani ne tak kvůli sobě, ale kvůli podobným praktikám ve veřejném prostoru, které jsou bohužel časté a používají je i politici i ve Sněmovně či dokonce v jejím vedení. Jinak já osobně mohu jen potvrdit, to, co se o mně ví, tedy že psychotropním látkám neholduji a nepiji ani žádný alkohol.

Nebyl to ale jediný slovní útok na vaši osobu. Po nedělních Otázkách Václava Moravce, kde jste byl hostem, vás poslanec vládního Hnutí Ano Pavel Růžička na svém facebookovém profilu označil za „totální pirátskou smažku“, byť poté příspěvek smazal. O čem to podle vás svědčí?

Kultura politiky a chování některých poslanců ANO se ukázala ve své naprosté nahotě. Proto jsem panu poslanci Pavlu Růžičkovi zavolal, jestli si nechce o tom promluvit a zda mu takový příspěvek přijde normální. Nechce. Chvilku něco koktal a pak řekl, že nadávám premiérovi do StéBáků. Opravdu, kdy a kde? Tedy nehledě na to, že je aktivní spolupráce pana Babiše s StB prokázaná jako fakt.

Také jsem se dozvěděl, že prý nezdravím, což se asi mohlo někdy stát, protože narozdíl od pana poslance Růžičky, který je jedním z početného klubu ANO, jsem nonstop něčím zamestnaný, a to i tehdy, když chodím po Sněmovně, tak stále vyřizuji nějaké věci. Za prohlášením pana poslance se skrývá malost, hloupost i zbabělost. Sice se říká, že orel much nelapá, ale zdravá asertivita je směrem k takovým lidem potřeba.