Vláda slibuje dokončení trestního řádu i digitalizace veřejné správy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Koaliční vláda Petra Fialy (ODS) chce do tří let dokončit digitalizaci služeb veřejné správy. Nejpozději v roce 2023 by podle ní měla také skončit povinnost nosit s sebou průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak. Plánuje vytvořit Portál podnikatele a jednotné digitální tržiště. Hodlá rovněž vytvořit platformu pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru na poli kybernetické bezpečnosti. Vyplývá to z vládního programového prohlášení.