Vláda SPOLU, Pirátů a STAN by vyžadovala kompromisy, míní Kuba

"Pokud ta vláda vznikne, tak v sobě ponese složitost dohody pěti politických subjektů, které se politicky a ideologicky ne ve všem shodují. Nutnost velkého kompromisu a řešení reálných problémů rozhodně nebude jednoduchá," řekl dnes ČTK Kuba. Za důležité považuje, aby strany dokázaly naplnit všechna očekávání. Obyvatelé ČR podle něj očekávají od politiků řešení konkrétních problémů, kterých je hodně.

"Na Evropu dopadá strašná spousta věcí, které jsou kombinací postcovidové doby. Máme tady rozpočty, které minulá vláda dokázala velmi rychle posunout do záporných čísel a s velkou rychlostí zadlužovat Českou republiku. To je jedna věc, které se bude muset čelit. Druhá věc jsou dodavatelské procesy v průmyslu, v řadě odvětví chybí čipy. Což v sektoru automobilovém, který tvoří v České republice velkou část průmyslu, může tvořit ekonomický problém. Třetí klíčový (problém) je utržení cen energií, které se v těchto měsících objevilo. Budoucí vláda bude muset tohle všechno řešit," řekl Kuba.

Když bylo sečteno 98 procent hlasů v kraji, průběžným vítězem voleb byla koalice SPOLU. Kuba zmínil, že již rok v kraji vládne obdobná koalice, a doufá, že to mohli Jihočeši ve volbách ocenit.

"Zásadní, co bude definovat českou politiku v budoucích čtyřech letech, je vypadnutí řady politických subjektů ze Sněmovny. To zejména na levici, a vypadá to na ČSSD a KSČM. Druhý fenomén je, že bude největší procento propadnutých hlasů, což bude významně ovlivňovat matematiku mandátů těch čtyř subjektů, které v téhle chvíli jasně vykazují, že by se do Poslanecké sněmovny měly dostat," řekl Kuba.