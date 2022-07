Vláda teď asi neprojedná novelu o penzi záchranářů, odbor ji odmítl

Dřívější důchod pro záchranáře schválila loni krátce před volbami už minulá Sněmovna. Podle ministerstva je kvůli nedostatkům úprava v praxi neproveditelná. Napravit to měla odmítnutá verze novely.

Podle předlohy mohli záchranáři jít od příštího roku do penze až o pět let dřív, pokud práci dělali zhruba 20 let. Po odpracování nejméně 4400 směn mohli mít dřívější důchod o 2,5 roku. Za každých dalších 147 směn by přibyl ještě měsíc. Penze by se nekrátila. Zaměstnavatelům by se u těchto pracovníků zvedla do roku 2026 postupně sazba odvodů z 21,5 na 26,5 procenta. Povinná doba placení důchodového pojištění se pak měla zkrátit všem z 35 na 25 let, a to od roku 2024. Původně návrh novely počítal ještě s dřívější penzí pro pracovníky v takzvané čtvrté kategorii, tedy s nejvyšším rizikem ohrožení zdraví kvůli hluku, prachu, chemikáliím, záření, fyzické či psychické zátěži, vedru či tlaku vzduchu. Celkem by podle ministerstva do penze chodilo dřív asi 6500 záchranářů a dalších 2100 lidí. Náročné profese ale z verze pro vládu vypadly.

Autoři v připomínkách nejdřív uváděli, že na dřívějším důchodě pro záchranáře a rizikové profese je politická shoda. Teď v podkladech napsali, že se okruh zúžil jen na záchranáře po dalších jednáních lídrů vládních stran. Proč odbor vládní agendy předlohu odmítl, v podkladových materiálech není.

Fialova vláda v programovém prohlášení slibuje, že "umožní dřívější odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích za větší odpovědnosti zaměstnavatelů". Zmiňuje ale současně také rozpočtovou odpovědnost a zodpovědné hospodaření.

Ministerstvo financí v připomínkách uvedlo, že resort práce úplně opomíjí udržitelnost financování penzí do budoucna. Výdaje mají být dlouhodobě o 60 až 70 procent vyšší než příjmy z navýšených odvodů. Resort financí nesouhlasí s tím, aby předčasný důchod vybraných profesí solidárně platili ostatní zaměstnanci a zaměstnavatelé. Poukazuje na to, že dřívější penze ještě prohloubí nedostatek pracovních sil. Žádá ucelený návrh změn systému penzí s propočty dopadů. Výhrady mají i jiné resorty. Hospodářská komora kritizuje to, že by vyšší odvody měli platit jen zaměstnavatelé. Odbory požadují, aby byl dřívější důchod i pro třetí kategorii, tedy celkem pro několik desítek tisíc lidí.

Novelu s dřívější penzí pro třetí a čtvrtou kategorii předložila v minulém volebním období tehdejší ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Shoda v menšinové vládě ANO a ČSSD Andreje Babiše nebyla. Návrh podali pak ve Sněmovně poslanci ČSSD. Do zákona se dostaly jen záchranářské penze. Jejich opravu teď navrhovalo v dolní komoře hnutí ANO, ale neuspělo. Ministerstvo práce uvádělo, že stav napraví ve své novele.