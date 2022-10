Vláda u malých a středních firem uvažuje o zastropování cen plynu na 80 procentech

Projednávat se bude také možnost zastropování spotřeby i u elektřiny, případně stanovení cenových stropů na celou spotřebu malých a středních firem. U domácností bude cenový strop platit pro celou spotřebu, uvedl Síkela. Vláda dnes nebude projednávat mimořádné zdanění výrobců energie a dalších segmentů, uvedlo již před tím ministerstvo financí (MF).

Podle Síkely se bude cenový strop vztahovat také na plyn pro teplárny. Ministři budou diskutovat o možném přidání dalších segmentů, na které by se cenový strop vztahoval, otázkou zůstávají například veřejné služby. Vláda již dříve uvedla, že cenu elektřiny zastropuje na 6000 korunách za jednu megawatthodinu (MWh), cenu plynu na 3000 korunách za MWh.

Síkela zopakoval, že dopady tohoto opatření do rozpočtu by měly být do 130 miliard korun. Bude podle něj ale záležet na řadě faktorů, mimo jiné ceně energií na trhu nebo právě možném zastropování spotřeby pro malé a střední firmy.

Ministerstvo financí již před tím uvedlo, že vláda dnes nebude projednávat mimořádné zdanění výrobců energie a dalších segmentů. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) před jednáním vlády řekl, že od schválení daně se budou odvíjet další opatření, bez určení konkrétních parametrů mimořádné daně však ministři podle něj nebudou vědět, kolik výdajů mohou na opatření dát. Debaty se podle něj nedají oddělit. Z mimořádné daně by státní kasa měla podle předpokladů získat asi 100 miliard korun.