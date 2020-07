Vláda u opozice propadla. Testování je pomalé, informace o covidu nejsou, karanténa nefunguje

"Virus neustupuje. To, že tady budou lokální ohniska, je zcela jednoznačné a je nutné se s nimi vypořádat. A myslím, že to se teď skutečně v Karviné děje," přiznal ministr zdravotnictví v pořadu Události, komentáře.

Sám si ale nemyslí, že by došlo k nějakému selhání. "Nechci se z toho vyvinovat, ale je to skutečně na rozhodnutí příslušné krajské hygienické stanice, která má největší přehled o té lokální situaci a je schopna toto rozhodnout," dodal.

Vlastimil Válek z TOP 09 ale tvrdí, že by bylo na místě postup sjednotit. "Já bych chtěl slyšet, jestli systém, který teď fungoval v Karviné a na Dole Darkov, je ten systém, který bude fungovat vždycky, když bude někde nějaké ohnisko," podotkl. Poznamenal, že v tuto chvíli trvá zhruba čtyři až pět týdnů, než se riziko podchytí.

"Měl by tu být jasný metodický pokyn ministerstva zdravotnictví, jak postupovat v situaci, pokud se podobná záležitost, jako byla na Karvinsku, bude opakovat. Ten pokyn by měl být plošný a rozhodně by se nemělo stát, že v jednom kraji krajská hygienická stanice a její šéf rozhodne tak a v jiném kraji jinak," dodal.

Na postup ministerstva si stěžuje i starosta Horní Suché na Karvinsku Jan Lipner, který tvrdí, že obce nemají dostatečné informace o průběhu epidemie.

"Těžko můžeme uklidňovat občany, i když vnímám, že panika možná není adekvátní skutečnému průběhu nemoci, když ta čísla neznáme. To je zásadní věc, která nám vadí," podotkl.

Podle opoziční ODS vláda nemá jasný plán, jak v případě lokálních ohnisek postupovat. Místopředseda strany Martin Kupka vyzval k zátěžovým testům s cílem vychytat slabá místa a připravit se na případné možné komplikace.

Podle KSČM je testování pomalé, a i předseda Pirátů Ivan Bartoš tvrdí, že ministerstvo zdravotnictví situaci nezvládlo. "Ministerstvo převzalo aplikaci Chytrá karanténa od nadšenců z (iniciativy) COVID19CZ a za tři měsíce ji nedokázalo dotáhnout do stavu, aby člověk, který jde na testy, nebyl poslán domů s tím, že se možná dozví, nebo nedozví, jaké jsou výsledky testu," řekl České televizi.