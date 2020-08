"Vláda umí akorát projídat budoucnost." Opozice kritizuje rouškovné pro důchodce

"Jednorázovou dávku pro seniory považuji za předvolební populismus, který není zodpovědný vůči ostatním. Proč třeba nedat podobný příspěvek i dalším skupinám, třeba rodinám s dětmi? Nezaslouží si ho i ony?" uvedl předseda ODS Petr Fiala, který příspěvek označil za uplácení seniorů před podzimními krajskými a senátními volbami.

Pánové @jhamacek a @AndrejBabis by se už konečně měli přestat vymlouvat na ODS a svalovat na ni svou neschopnost. U vlády jsou společně už 7 let! Za tu dobu nepřišli ani s daňovou, ani s důchodovou reformou. Jediné co umí, je projídat budoucnost dalších generací. — Petr Fiala (@P_Fiala) August 28, 2020

Poslanec Jan Bauer (ODS) upozornil na to, že v krajích chybí místa v domovech seniorů, nejsou finance na domácí péči ani na další sociální služby. "Za miliardy, kterými chce vláda uplatit své voliče, by přitom v každém kraji mohly vyrůst tři nové domovy seniorů nebo Alzheimer centra a vzniknout 10.000 nových míst pro seniory, kteří je potřebují," uvedl.

"Vláda rezignovala na budoucnost, rozdává plošně a těm, co opravdu pomoc potřebují, jako jsou vdovy a vdovci, rodiny, samoživitelky, nebo invalidé, těm systematicky a dlouhodobě pomoci neumí! Chybí rozum a zodpovědná solidarita!" reagoval na vládní rozhodnutí předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Lidovci upozorňují, že jednorázovou dávku, kterou označili za "předvolební dáreček", zaplatí dnešní děti.

Vláda rezignovala na budoucnost, rozdává plošně a těm co opravdu pomoc potřebují, jako jsou vdovy a vdovci, rodiny, samoživitelky, nebo invalidé, těm systematicky a dlouhodobě pomoci neumí! Chybí rozum a zodpovědná solidarita! — Marian Jurečka (@MJureka) August 28, 2020

"Jsme svědky bezbřehého populismu a nezodpovědného zadlužování," uvedla Pekarová Adamová. Vyzvala voliče, aby v nadcházejících volbách hlasovali proti vládním stranám.

"SPD samozřejmě podpoří zvyšování důchodů, nicméně vládní návrh je nesystémové řešení," uvedl předseda SPD Tomio Okamura. Podle něj by bylo vhodnější zákonem garantovat, aby všichni senioři měli důchod minimálně ve výši minimální mzdy. Připomněl, že jeho hnutí předložilo příslušný návrh zákona.

Lídři vládních ANO a ČSSD se dnes dohodli, že senioři a seniorky by měli letos v prosinci dostat mimořádný příspěvek k důchodu 5000 korun. Stejnou částku by měli obdržet i lidé s invalidní a pozůstalostní penzí. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by měl stát na příspěvky vydat 15 miliard korun. Vláda letos plánuje rozpočtový schodek v rekordní výši 500 miliard korun.

Hospodářská komora doporučuje snížit spíše pojistné

Zrušení superhrubé mzdy by mělo být podle Hospodářské komory provázáno spíše se snížením pojistných odvodů. Snížení daňové záteže nicméně vítá. Svaz průmyslu a dopravy se obává toho, aby výpadek rozpočtu kvůli zavedení patnáctiprocentní sazby daně z příjmu nevedl v budoucnu k vyšším zdanění firem nebo omezení investic. Opoziční ODS pak zrušení superhrubé mzdy vítá, zároveň ale nesouhlasí se zavedením druhé sazby pro vysokopříjmové skupiny.

Vládní ČSSD a ANO se domluvily na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu. Zároveň zůstane sazba 23 procent pro příjem nad zhruba 139.000 korun měsíčně. Změnu by chtěla vláda prosadit v Parlamentu tak, aby platila od příštího roku. Zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně z příjmu sníží příjmy rozpočtu o zhruba 74 miliard korun.

"Výslednou změnu daňového zatížení určitě nelze hodnotit negativně. Nicméně Hospodářská komora s ohledem na stávající strukturu daňového břemene a jeho vlivu na ekonomiku jako celek doporučuje spíše snížit odvodové zatížení zaměstnavatelů, tedy pojistných odvodů. ČR by měla snížit celkové daňové zatížení za zaměstnance, protože je dnes jedno z nejvyšších na světě," uvedl mluvčí komory Miroslav Diro. Dodal, že opuštění principu superhrubé mzdy vyvolá nemalé náklady zaměstnavatelů kvůli změnám v informačních systémech, které používají.

"Samotné zrušení superhrubé mzdy administrativní zjednodušení pro firmy nepřinese. Firmy s ní umí pracovat a mají výpočet nastavený v účetních a daňových systémech," uvedl ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek. Podle něj je otázkou, do jaké míry má vláda tuto změnu promyšlenou jako změnu systémovou kvůli výpadku příjmů státního rozpočtu. "Samozřejmě by co nejvíce peněz mělo zůstat zaměstnancům a firmám, ale neradi bychom, aby se v budoucnu hledaly další příjmy státního rozpočtu ve vyšším zdanění firem. Nebo aby vláda kvůli nižším příjmům rozpočtu omezovala investice," uvedl.

Podle místopředsedy poslaneckého klubu ODS Jana Skopečka je zrušení superhrubé mzdy prvním důležitým krokem, ale musí být doprovázeno jednou sazbou daně 15 procent pro všechny. "Je škoda, že je vládní koalice hnutí ANO a sociálních demokratů schopna jednat ve prospěch snížení daní, a tedy ve prospěch občanů, jen ve chvíli, kdy si chce nakoupit hlasy voličů před blížícími se krajskými a senátními volbami," uvedl.