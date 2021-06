Vláda uvolní pohonné hmoty ze státních rezerv pro záchranáře na jižní Moravě

Novinářům to v Brně řekl premiér Andrej Babiš (ANO) který v poledne předčasně opustil summit EU v Bruselu a přiletěl navštívit postižené obce. Předseda vlády ocenil obrovskou solidaritu lidí i nabídky pomoci ze zahraničí. Poděkoval záchranářům i představitelům samosprávy.

"Ještě dnes, asi za půl hodiny, se uskuteční formou videokonference vláda, kde rozhodneme o použití pohonných hmot ze státních hmotných rezerv pro integrovaný záchranný systém, záchranné složky, aby mohly čerpat pohonné hmoty na účet státu," uvedl Babiš. Další pomoc probere vláda v pondělí.

Státní hmotné rezervy jsou připraveny poskytnout kromě pohonných hmot i další komodity ze svých skladů, zatím takový požadavek nebyl, dodala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Babiš už na summitu požádal šéfy institucí Evropské unie o pomoc pro jižní Moravu. Česká republika může získat pomoc z unijního fondu solidarity, který země využívají v případech živelních pohrom, je v něm asi miliarda eur, řekl Babiš. Je třeba do deseti dnů vyplnit žádost a dodat potřebné doklady, které poté posoudí Evropská rada i Evropský parlament. " Je to podpora veřejného majetku, není to podpora soukromého majetku," zdůraznil Babiš.

Bouřky s kroupami a také tornádo zasáhly Jihomoravský kraj ve čtvrtek večer. Poničily stovky domů a aut, škody budou podle odhadů stovky milionů. Živel si vyžádal pět obětí na životech a desítky zraněných.