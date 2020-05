"Nedomnívám, se že je vhodná doba na to snižovat počet diplomatů. Je třeba prošetřit faktický stav, dělat závěry je předčasné," uvedl Havlíček k žádosti senátního zahraničního výboru, aby vláda představila plán na snížení počtu ruských diplomatů v Česku. "Nesmíme panikařit a na základě spekulativních informací vypovídat velvyslance," řekl Havlíček.

Vicepremiér tak reagoval na informace týdeníku Respekt, podle něhož do Česka přijel s diplomatickým pasem pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. Pod policejní ochranou jsou pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a také starosta Řeporyj Pavel Novotný (ODS).

Rusko a jeho přívrženci kritizují Koláře kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva, Hřiba kvůli rozhodnutí magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi. Pavel Novotný je terčem kvůli památní desce protisovětským vlasovcům, kteří se podíleli na konci druhé světové války na osvobození Prahy. Ruští činitelé pohrozili těmto politikům trestním stíháním.

"Kroky vlády jsou vágní. Máme diplomatické závazky, ale tady je to už tak za hranou," komentoval dění Bartoš. Poukázal na vyjádření ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), který si v záležitosti pozval ruského velvyslance.

"Oni jsou ti, kteří tady oslavují fašismus. Postavit památník vlasovcům je jako postavit pomník fašismu," rozhořčil se v debatě na adresu pražských politiků Filip. K informaci o ruském agentovi řekl, že bezpečnostní experti jako někdejší šéf vojenské rozvědky Andor Šándor to odmítli; prý "takovou blbost ještě nečetli". "Tohle snad nemohla vymyslet ani Bezpečnostní informační služba," dodal. Podobně jako Havlíček uvedl, že Sněmovna by se záležitostí mohla zabývat až na základě faktů.

Bartoš i v souvislosti s čínským tlakem na české politiky uvedl, že Sněmovna by si kvůli němu měla zřídit, vyšetřovací komisi. Reagoval tak na to, že prezidentův kancléř Vratislav Mynář odmítl přijít na sněmovní zahraniční výbor vysvětlit okolnosti dopisu čínského velvyslanectví, který v lednu na Hradě dostal před svou náhlou smrtí předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). V dopise byl varován před odvetou za plánovanou cestu na Tchaj-wan. Filip uvedl, že by si účast Mynáře vynutil. Podle Bartoše si ale Hrad prakticky dělá, co chce.

Havlíček zase kritizoval pražský magistrát, že se chová ve vztahu k Číně "jako slon v porcelánu" kvůli zrušení sesterské smlouvy s Pekingem. Důvodem byla klauzule o uznání jednotné Číny.

Bartoš se dotázal, proč vicepremiér stejná slova nepoužil na adresu vyjádření prezidenta Miloše Zemana, která nejsou v souladu s oficiální zahraniční politikou, nebo k fotografiím premiéra Andreje Babiše (ANO) s diktátory.