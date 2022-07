Vláda zaujala neutrální stanovisko k regulaci prodeje nikotinových sáčků

Tvůrci novely kolem Marka Nováka (ANO) zdůvodnili potřebu regulace tím, že na nikotinový sáček je možné pohlížet jako na nebezpečnou chemickou směs, jelikož nikotin je závazně klasifikovaný jako nebezpečná látka. Nikotin patří k nejrozšířenějším návykovým látkám.

Novelou poslanci ANO chtějí zakázat prodej nikotinových sáčků lidem mladším 18 let, jako je tomu například u tabákových výrobků a elektronických cigaret. Omezení by platilo také pro automaty a pro e-shopy, jejichž provozovatelé by museli předem hlásit systém ověřování věku ministerstvu zdravotnictví.

Novelu podpořila ministerstva školství, průmyslu a obchodu. Proti byli národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a ministerstvo zemědělství, podle něhož by ke kontrole dodržování zákazu neměla být příslušná Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ministerstvo zdravotnictví se k předloze postavilo neutrálně, poslancům vytklo nedostatky v sankcích za porušení zákazu.

Druhá z novel, kterou připravili Jaroslav Bašta (SPD) a Věra Adámková (ANO), by zakázala lidem používat nikotinové sáčky ve volně přístupných vnitřních veřejných prostorech, na nástupištích a v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve školách, na dětských hřištích a v kinech, divadlech ve výstavních a koncertních síních a ve sportovních halách. Obce by dostaly pravomoc zakázat vyhláškou používání těchto sáčků mimo jiné v okolí škol.

Tuto regulaci podpořilo ministerstvo školství, zatímco ministerstvo průmyslu a obchodu bylo neutrální a proti byli Vobořil a ministerstvo zdravotnictví. Podle něj "cesta zákazu používání nikotinových sáčků, včetně u nich absurdního procesu kontroly, kdy je ve většině případů potřeba donutit kontrolovanou osobu k otevření úst, není proporcionální, ani rozumná".

Kabinet nesouhlas zdůvodnil tím, že smyslem zákazu kouření ve veřejných prostorách je především ochrana zdraví nekuřáků před následky pasivního kouření. V případě nikotinových sáčků tento důvod odpadá, uvádí se v materiálu.