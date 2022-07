Vláda zřejmě odmítne zvýšení základní výměry důchodů

Podle návrhu stanoviska pro středeční jednání vlády by však měl kabinet zaujmout nesouhlasný postoj. Hlavním důvodem je, že jen pro příští rok by si návrh SPD vyžádal navíc 20 miliard Kč ze státního rozpočtu. Podle odhadu předkladatelů by stát vyplatil o 40 miliard víc.

Vláda upozorňuje, že tyto dodatečné výdaje rozpočtu nejsou kryté příjmy, a jsou tak mimo jeho reálné možnosti. "Návrh zcela opomíjí udržitelnost důchodového systému i udržitelnost veřejného financování, což odporuje Programovému prohlášení vlády," stojí v návrhu stanoviska.

Důchod se skládá ze dvou částí. Základní výměra je pro všechny stejná a odpovídá deseti procentům průměrné mzdy, letos činí 3900 korun. K ní se připočítává zásluhová procentní výměra podle odpracovaných let a výše odvodů z výdělků. "Konstrukce výpočtu a stanovení výše důchodů dlouhodobě poškozuje nízkopříjmové důchodce, a to starobní, invalidní i pozůstalostní, zejména v momentu zákonné valorizace," napsali předkladatelé ve zdůvodnění. Poukazují na to, že rozhodující je růst zásluhové složky. Zvýšení základní výměry by se týkalo starobních, invalidních, vdovských a vdoveckých i sirotčích penzí. Účinnost novely předkladatelé navrhli od ledna příštího roku.

Vláda v návrhu nesouhlasného stanoviska také uvádí, že k pomoci osobám, jejichž příjmy nestačí na financování základních životních potřeb, hlavně bydlení, je určen jiný a vhodnější systémový nástroj. Tímto nástrojem jsou podle vlády nepojistné sociální dávky. Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou materiál k projednání poslanci. Není jasné, zda se k tomu dostanou.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci prvního čtvrtletí přes 2,84 milionu penzí, z toho 2,36 milionu starobních. Průměrný starobní důchod činil 16.249 korun. Solidární základní výměra tak tvořila zhruba čtvrtinu částky, podle návrhu SPD by to byla skoro třetina. Podíl zásluhového dílu by se tedy snížil ze tří čtvrtin na dvě třetiny.

S podobným návrhem přišla už minulá vláda Andreje Babiše (ANO). Prosadila zvýšení solidárního dílu z devíti na deset procent průměrné mzdy. Aby bylo možné změnu provést, musela každému důchodci bez ohledu na výši jeho penze ale předem přidat kvůli citelnému omezení zásluhovosti. Tento dorovnávací krok trvale zvedl výdaje, jen v prvním roce to bylo o 11 miliard korun.

Posílit solidární díl penze slibuje i vláda Petra Fialy (ODS). Podle jejího vládního prohlášení se základní část zvýší a "bude reflektovat požadavky na důstojnost života a finanční možnosti státu".