Vládě by mohlo uškodit případné dodatečné obvinění Hladíka, upozornil politolog

Naproti tomu politolog Josef Mlejnek míní, že Hladík i jeho strana by mohli mít poškozenou reputaci, kdyby například vyšly najevo kontakty kandidáta na ministra životního prostředí s obviněnými osobami. Politologové to dnes uvedli na dotaz ČTK.

Celostátní výbor KDU-ČSL ve čtvrtek podpořil nominaci místopředsedy strany Hladíka na ministra. Měl by nahradit Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL), která končí ze zdravotních důvodů. Předseda lidovců a ministr práce Marian Jurečka řekl, že Hubáčková potřebuje odejít z ministerské funkce k 31. říjnu. Jmenování Hladíka ministrem chce Jurečka stihnout do konce listopadu. V mezičase by měl vést ministerstvo životního prostředí Jurečka, o což premiér Petr Fiala (ODS) požádá prezidenta Miloše Zemana.

Policisté v úterý zasahovali v Hladíkově kanceláři na brněnském magistrátu v souvislosti s kauzou privatizace městských domů a požádali ho o podání vysvětlení. Hladík uvedl, že nebyl z ničeho obviněn a s policií spolupracoval. Do budoucna chce očistit své jméno, řekl ve čtvrtek.

Just z Metropolitní univerzity v Praze si nemyslí, že kauza zásadně ovlivní reputaci lidovců. Mají podle něj disciplinované voliče a přesvědčené příznivce, na rozdíl od STAN, které poškodila kauza Dozimetr, v níž je obžalovaný bývalý náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček.

"Navíc do problematiky bytů v Brně se v různých kauzách zamotávali a zamotávající politici různých stran, je to tedy celkově dle mého názoru vnímáno jako brněnský problém jdoucí napříč mnoha stranami, které v Brně či jeho městských částech vládnou, a nejde to tedy za jednou konkrétní stranou," míní Just.

Dopad na vládu by čekal jen v případě, že by Hladík jakožto ministr byl v dalších fázích trestního řízení například dodatečně obviněn. "Pokud ale buďto pan Hladík do vlády nenastoupí, nebo nastoupí, ale nebude obviněn, pak dopad nečekám. Pokud by nastoupil do vlády a následně byl obviněn, byla by to jiná situace," řekl politolog. Kromě výzev k odstoupení z funkce ministra by podle Justa opozice navrhla vyslovení nedůvěry vládě.

Podle Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy bude záležet hlavně na tom, jak se celá kauza bude dále vyvíjet. "Petr Hladík nemusí být obviněný, aby měl on i jeho strana poškozenou reputaci - stačí, když vyjdou najevo nějaké jeho kontakty s obviněnými osobami," míní. Lidovci ale podle něj nejspíš nechtějí přijít o nadějného politika, takže se v nelehké situaci rozhodli se za něj postavit. "Celkovou bilanci ale nyní nelze přesně odhadnout," dodal Mlejnek.