Vladimír Dlouhý by mohl stanout v čele OECD, Česko předložilo kandidaturu

O novém šéfovi OECD bude organizace rozhodovat v prvním čtvrtletí příštího roku, podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) čeští diplomaté intenzivně vyjednávají o podpoře pro Dlouhého.

Petříček dnes Dlouhého v Černínském paláci oficiálně představil také velvyslancům členských zemí OECD v Česku. Zdůraznil přitom význam organizace, jejíž zkušenosti podle něj pomohou při zvládnutí očekávaného hospodářského propadu kvůli pandemii koronaviru. Dlouhý zahraničním diplomatům představil své priority a vizi pro fungování OECD v nadcházejících pěti letech.

The Czech Republic 🇨🇿 is proud to announce the nomination of @VladimirDlouhy for the position of Secretary General of the @OECD. With his unique experience and expertise, he is the right leader the #OECD needs in these challenging times. #Dlouhy4OECD ➡ https://t.co/c7wW8T2OyW pic.twitter.com/FZwsqCYPei