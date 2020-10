Vnitro eviduje 350 žádostí o kompenzaci za opatření za 4,8 miliardy

"Ministerstvo vnitra eviduje k 16. říjnu celkem 350 žádostí o náhradu škody, respektive o kompenzaci za ztráty vzniklé vládními omezeními v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 v celkové uplatněné výši 4,77 miliardy korun," uvedla Malá.

Vláda vyhlásila v Česku 12. března nouzový stav. Podle krizového zákona pak nařídila opatření proti koronaviru. Od 14. března uzavřela řadu provozů. Po deseti dnech omezení prodloužila, ale už podle normy o ochraně zdraví. Podle některých právníků se tak chtěla vyhnout případnému odškodňování. Některá nařízení soud následně zrušil s tím, že omezení jsou možná jen podle krizového zákona. Nouzový stav platil na jaře 66 dní, vláda ho znovu vyhlásila od 5. října na 30 dní, zatím platí do 3. listopadu.

Podle krizového zákona má stát povinnost nahradit škodu, jež vznikla kvůli opatřením, která se podle krizové normy vyhlásila. Peníze zaplatí ten úřad, který krizová opatření nařídil. Nárok na náhradu je možné u něj uplatnit písemně do šesti měsíců od vzniku škody, nejdéle do pěti let. Názory právníků na to, v jaké míře mají lidé a firmy nárok na odškodnění za opatření při koronaviru, se liší.

Ministerstvo vnitra v pondělí vládě předloží materiál, ve kterém informuje o připravované zakázce na předsoudní posouzení žádostí o náhradu škody podle krizového zákona. Z materiálu, který má ČTK k dispozici vyplývá, že ministerstvo kvůli zakázce za 24,7 milionu korun oslovilo čtyři advokátní kanceláře a tři právníky.

"Nezbytnost realizovat předmětnou veřejnou zakázku je dána objemem podaných žádostí, který není v současné době konečný, a výší uplatněných nároků," uvádí vnitro v materiálu. Právní odbor ministerstva, do jehož kompetence problematika spadá, by s ohledem na svou kapacitu a nutnost zajištění dalších činností odboru nebyl schopen činnosti v zakázce řádně zajistit, uzavírá dokument.