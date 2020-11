Vnitro navrhne rozpuštění či pozastavení 20 politických stran, mezi nimi i Alternativa pro Česko

Rozpustit chce vnitro stranu Volba lidu 21. století a hnutí PRO, Spravedlivá občanská společnost a Svobodná občanská samospráva. Této čtveřici již NSS pozastavil činnost v roce 2016 a 2017, protože nepředložila poslancům výroční zprávy za předchozí léta.

Ministerstvo vychází z podnětu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který na porušení povinností transparentního hospodaření z jejich strany upozornil již loni. "Na základě podnětu byl materiál pro schůzi vlády připraven již na jaře tohoto roku, avšak vzhledem k vyhlášeným doplňovacím volbám do Senátu a volbám do zastupitelstev krajů a volbám do Senátu, nebylo možné materiál předložit," uvedlo ministerstvo.

Pozastavit činnost navrhuje vnitro devíti stranám - Alternativa pro Česko, Evropská strana důstojného stáří, Komunistická strana česká 21, Národně demokratická strana, Občanská konzervativní strana, Republika, Romská demokratická strana, Strana pro otevřenou společnost a Strana svobodných demokratů a sedmi politickým hnutím.

Úřad poukazoval původně i na strany a hnutí, které neměly založený transparentní účet. Krajský soud v Brně ale letos v lednu uvedl, že když strana či hnutí nemá příjmy, nemusí ani zřizovat účet a hlásit ho úřadu. Subjekty, které nesplnily pouze tuto povinnost tak byly z návrhu vypuštěny.