Vojtěch Filip začal řádit. Ví, kdo napadl nemocnici v Benešově, pak si podal "kolaboranty"

Spolek Milion chvilek pro demokracii má podle Filipa přímou souvislost s kybernetickým útokem proti benešovské nemocnici. "Neobviňuju Milion chvilek, jen je potřeba, aby se to vyšetřilo a zjistilo se, kdo to udělal a s jakým záměrem. To je jeden z nejvážnějších problémů, co tady nastal. Už nejde o střelbu v Ostravě, to byla podle dosavadního vyšetřování akce jednoho člověka. Kdežto ten hackerský útok na nemocnici…" řekl Českému rozhlasu.

"Stojím si za tím, že tohle se v České republice děje a jestli za tím stojí Milion chvilek nebo někdo jiný, je otázka orgánů činných v trestním řízení a musí se tím zabývat i v této souvislosti," dodal Filip s tím, že nemusí být jen jeden viník.

Následně ale otočil a tvrdí, že Milion chvilek vlastně neviní. "Je ale třeba si uvědomit, že v České republice existuje několik skupin, které chtějí narušit normální demokratický řád. A když jsem četl vyjádření pana Mináře, tak jsem byl zděšen. Říká, že chrání demokratický systém, přitom bez jakéhokoli mandátu od občanů České republiky chce vyvolat změnu vlády," dodal.

Filip také označil parlamentní strany KDU-ČSL, TOP 09, ODS a Piráty za kolaboranty, kteří ohrožují suverenitu Česka. "Jděte se podívat na záběry ze sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který má znovu požadavky územní a majetkové vůči České republice. A kdo na něm seděl? Kdo jim tleskal? A co znamená podpora některých věcí, které se tady odehrávají?" řekl ve vysílání.

Vadí mu také záměr řeporyjského starosty Pavla Novotného vybudovat pomník Vlasovcům. "Ruská osvobozenecká armáda byla po válce prohlášena za zločineckou organizaci. Její lidé byli souzeni, ať už před tribunálem nebo onde a utíkali. Jestli chcete potvrdit, co se dělo v jižních Čechách, abych mluvil ze zkušenosti vlastní rodiny, tak samozřejmě můžu potvrdit, co to bylo zač. Nejen ve fašistických uniformách, ale celou dobu války bojovali proti proti protifašistické koalici USA, Velké Británie, Francie a Rudé armádě. To byli Vlasovci," uvedl.

Následně dodal, že jím zmíněné strany ohrožují majetkové zájmy České republiky a tím i její stabilitu, což považuje za kolaboraci s cizí mocí.