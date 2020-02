Vojtěch Filip zůstává v nemocnici, infarkt byl zachycen v časném stadiu

Pokud se nic nezmění, mohl by podle Heřmánkové Filip hospitalizaci ukončit v pátek. Lékaři Filipův infarkt zachytili v časném stadiu. Ve středu uvedli, že to dává pacientovi naději na časné propuštění do domácí péče.

Vojtěch Filip hned ve středu po zprůchodnění cév avizoval, že v pátek bude zpět v práci. Podle jeho spolupracovníků šlo spíš o jeho přání.

Do nemocnice, kam ho poslala praktická lékařka, byl Filip přijat ve středu před polednem s bolestí na hrudi. Na jeho případu je podle přednosty 2. interní kliniky VFN Aleše Linharta patrné, že v Česku funguje dobře propracovaný systém péče o nemocné s akutním infarktem. "Důležité bylo, že příjezd do kardiocentra neoddaloval a díky tomu je možné očekávat příznivý průběh," uvedl ve středu lékař.