Vojtěch i Kuba podporují očkování pro děti od pěti let. Vakcíny jsou objednané

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i jihočeský hejtman a šéf Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS) podporují očkování proti covidu-19 pro děti od pěti let. Na podpoře se shodli v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Vojtěch zopakoval, že Česko má vakcíny pro děti od pěti do 11 let již objednané.