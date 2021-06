Vojtěch nepočítá se změnou pandemického zákona ještě do voleb

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nepředpokládá, že by se podařilo do voleb přijmout změnu pandemického zákona. Podle něj bude muset pro současná protiepidemická opatření stačit stávající legislativa, při zhoršení epidemie pak krizový zákon. Po dnešní tiskové konferenci na ministerstvu financí to řekl novinářům.