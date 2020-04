Vojtěch prosazuje nouzový stav až do 25. května: Jiné smysluplné řešení není

Prodloužení nouzového stavu o 3,5 týdne a pozvolné uvolňování restrikcí je podle ministra nutné kvůli tomu, aby epidemiologové mohli odhalit, co by způsobilo případné zhoršení situace. "Pokud slepíme ta rozvolnění do velmi krátkého výseku, nejsme schopni to odhalit. Budeme pouze honit králíka na poli," řekl Vojtěch. Podle něj nedává smysl ani debata o tom, jestli se nouzový stav prodlouží jen o týden nebo o deset dní.

Ministr se ohradil proti námitkám opozice, že by vláda a jeho úřad neposkytovaly dost informací pro své kroky. "Zveřejňujeme maximum dat. Není pravdou, že by tady bylo cokoli zatajováno," prohlásil Vojtěch s odkazem na web ministerstva ke koronaviru.

Vedeme si dobře. Nepokazme si to. Opatření, díky kterým jsme dostali epidemii pod kontrolu, musíme rozvolňovat postupně. Ukončení nouzového stavu by ale znamenalo, že skončí ze dne na den. Hrozil by exponenciální nárůst nemocných a druhá vlna epidemie. To je nepřijatelné riziko. pic.twitter.com/YCWdNDqS3N — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 28, 2020

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) si podle svých slov stojí za tím, že vláda boj s pandemií zvládla. Poslance informovala například o tom, že vládní koalice projedná návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí. Uvedla také, že vláda ve středu schválí program, který pro podporu malých společností s ručením omezeným připravilo ministerstvo pro místní rozvoj. Vztahovat se podle ní bude i na tříčlenné společnosti. Bude to podle ní program obdobný programu Pětadvacítka, kde můžou živnostníci poškození dopady epidemií získat příspěvek až 500 korun denně. "Děláme vše pro to, abychom dali všem lidem naději, protože ta je velmi důležitá, ta naděje, a víru, že tyto těžké časy budou brzy za námi," řekla.

Opozice se dožadovala například analýz, na jejich základě se vláda rozhodovala o přijetí či uvolnění opatření proti koronaviru. Předmětem dotazů bylo to, proč byly například před Velikonocemi otevřeny hobby markety a ne kostely a proč přednost před jinými obchody a službami dostala psí kadeřnictví. Nejnověji se terčem kritiky stalo vládní rozhodnutí z pondělního večera, kterým ode dneška zrušila možnost bezplatně parkovat na městských placených zónách.